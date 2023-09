Due giovanissimi talenti del Pescara spiccano il volo e vanno alla Fiorentina

Due giovanissimi talenti biancazzurri, che si sono messi in mostra nel vivaio del Pescara, approdano in serie A alla Fiorentina. Si tratta di Lorenzo Marrone, difensore e all’occorrenza centrocampista, e Luigi Morazzini, esterno di un anno più grande del compagno. Per Marrone, classe ’09, cresciuto calcisticamente nel Penne e poi, per due anni, nel Pescara, si sono infatti aperte le porte del Viola Park con la maglia della Fiorentina, brava ad assicurarsi le prestazioni di un giocatore che aveva addosso anche gli occhi di Lazio, Roma, Atalanta e Juventus. Nel settembre 2022, per lui, l’esperienza con l’Atalanta nella Ravenna Top Club: le sue prestazioni hanno avvicinato le attenzioni di club come Fiorentina, Empoli e Cagliari e proprio la Viola ha mostrato più convinzione.

La trattativa con il Pescara si è conclusa soltanto giovedì sera 1 settembre (un giorno prima del “gong!” per la fine del mercato), alllrgata ad un altro interessantissimo prospetto: Luigi Morazzini da Tagliacozzo, accompagnato a Pescara per la prima volta da Mr Sandro Ciucci per iniziare l’avventura da esterno d’attacco. Per anni ha macinato chilometri per allenamenti e partite con la maglia biancazzurra ed adesso farà altrettanto con quella viola della più celebre squadra toscana. Solo oggi, 8 settembre, il club biancazzurro ne ha ufficializzato la cessione