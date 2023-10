Pescara-Recanatese, il Delfino non può sbagliare: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Vietato fallire. Dopo lo stop con la Torres nello scontro diretto per il primo posto, che ha portato a due le sconfitte stagionali, il Pescara targato Zdenek Zeman è chiamato alla riscossa. L'occasione è offerta dal match interno contro la Recanatese (domencia 29 ottobre, ore 18:30), per il quale la prevendita al momento è fiacca. L'umore dell'ambiente è infatti sotto i tacchi, perchè 4 soli punti nelle ultime 4 partite lasciano perplessi i più. Lo zoccolo duro del tifo ci sarà come sempre, ma difficilmente si supereranno in modo abbondante le 5mila unità sugli spalti. La Recanatese è in forma, ha appena bloccato sullo 0-0 il Perugia e cerca un acuto di spessore per nobilitare un avvio di stagione più che positivo per l'ex Federico Melchiorri e soci





ULTIME – Rispetto alle ultime due partite, con Lucchese in trasferta e Torres in casa, mister Zeman proporrà qualche cambio di formazione. Possibile turno di riposo per capitan Brosco (in diffida come il “gemello” Mesik, uno dei due inizierà dalla panchina), De Marco, Moruzzi, Accornero e Cuppone, che dopo 10 partite su 10 da titolare (fu risparmiato anche dal maxi turnover del 19 settembre contro il Sestri Levante, quando Zeman cambiò 7/11 della formazione iniziale del match precedente) partirà come alternativa. E' pronto infatti al debutto Tommasini, a far compagnia alle altre novità Di Pasquale (esordio in campionato, dovrebbe essere preferito a Pellacani), Milani e Cangiano (che hanno vinto i consueti ballottaggi nel ruolo, rispettivamente con Moruzzi ed Accornero). Uno tra Aloi (favorito) e Franchini (finalmente al 100%) completerà il reparto mediano che poggerà ancora una volta sul duo Squizzato-Tunjov. Tra i marchigiani di Giovanni Pagliari, che occupano la settima posizione con 14 punti, di cui 10 nelle ultime 5 partite, velleità offensive affidate al duo espertissimo Melchiorri-Sbaffo. Recanatese priva del difensore Angelo Veltri, fermato per un turno dal giudice sportivo, e degli infortunati Manè, Gomez e Re.





L'ARBITRO - Dirigerà la contesa Roberto Lovison della sezione di Padova, al quarto anno di C. Per il fischietto veneto è il primo incrocio col Delfinoe sarà assistito dai guardalinee Davide Santarossa della sezione di Pordenone e Ferdinando Pizzoni della sezione di Frattamaggiore con Quarto Ufficiale Cosimo Papi della sezione di Prato.





PROBABILI FORMAZIONI –

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierno, Di Pasquale, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Tunjov; Merola, Tommasini, Cangiano. All. Zeman.

Recanatese (4-4-2): Meli; Longobardi, Ferrante, Ricci e Quacquarelli; Senigagliesi; Prisco, Morrone Carpani; Sbaffo, Melchiorri. All. Pagliari

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Recanatese, partita valida come undicesima gara del girone B Lega Pro, in programma domenica 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Adriatico-Cornacchia, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now