Pescara, Colombo beato tra le Donne... Biancazzurre

Serie C Girone C

Alberto Colombo beato tra le Donne... Biancazzurre. Ieri il tecnico del Pescara è stato ospite d'onore dell’aperitivo natalizio organizzato dalla presidentessa Nella Grossi e dalle iscritte al suo storico club, che accompagna da decenni ormai le gesta del Pescara e i suoi protagonisti. Sorrisi, foto e abbracci per Colombo, che ha ricaricato le pile con la fiducia e l'entusiasmo delle tifose dopo tre sconfitte e in vista della sfida di domenica prossima a Monopoli. Il tecnico brianzolo ha approfittato per una chiacchierata amichevole con le tifose del Delfino, tornando a parlare del momento difficile dei suoi: “E’ un momento cui l’aspetto psicologico ha il sopravvento su tutto - ha detto l'allenatore - . Subito il primo gol contro il Taranto, siamo crollati. Abbiamo analizzato la partita, e devo dire che dobbiamo recuperare la nostra spensieratezza e avere maggiore attenzione. Pensiamo alla testa, dipende tutto da lì. Ai tifosi dico che mi sento in debito con loro, dopo aver ricevuto tanto affetto, e che faremo di tutto per riportare le emozioni di qualche settimana fa, prima del match contro il Catanzaro. Palmiero? Molto dispiaciuto per il ragazzo, è un peccato quando un professionista come lui si fa male. Abbiamo una rosa ampia, daremo spazio a chi ha giocato meno e magari ha quella leggerezza che oggi ci manca. Potrebbe essere una delle soluzioni al problema attuale. A Monopoli farò il pieno di emozioni… Il mercato? Ci pensa la società, io sono felicissimo del mio gruppo”.

Domenica prossima sarà il grande ex della sfida di Monopoli: l'anno scorso arrivò ai play-off e fece sognare il club pugliese. “Sarà una gara piena di emozioni per me. Ho bellissimi ricordi, lì abbiamo fatto insieme cose importanti”.