Pescara, nasce l'archivio sportivo nazionale

Serie C Girone C

Arte e sport riunite in un’opera unica e rivoluzionaria che parte da Pescara per arrivare ai vertici del calcio italiano. E’ l’Archivio Sportivo Nazionale, un cofanetto realizzato dalla Luxury Art e firmato dall’artista Pep Marchegiani per tramandare le gesta degli sportivi alle nuove generazioni e conservare, attraverso le immagini, le emozioni e le pagine di storia sportive e collettive. L’opera ha anche un fine solidale perché una parte del ricavato sosterrà un’associazione cittadina. “Mi è stato prospettato questo progetto da Fabio Toma e dall’artista Pep Marchegiani qualche mese fa – ha detto il presidente Daniele Sebastiani – e ho sposato subito la loro iniziativa perché non solo racconta le cose belle che abbiamo fatto in questi anni, ma ha anche una connotazione sociale. E’ davvero qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto finora per raccontare la Pescara Calcio”.



“Il primo cofanetto che ci è stato regalato lo terremo tra i ricordi più belli che ci sono nel nostro Comune – ha esordito il sindaco Carlo Masci alla presentazione dell’opera – . Questa non è soltanto un’iniziativa sportiva, ma anche un’iniziativa culturale, artistica e solidale, che rispecchia al massimo i valori dello sport”. Patrizia Martelli, assessore allo Sport, ha rimarcato il grande sostegno solidale dell’iniziativa: “Stiamo dando un grande supporto alla solidarietà. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto all’associazione “L’Abbraccio dei prematuri” per l’acquisto di un immobile destinato a garantire ospitalità e sostegno ai genitori i cui figli nati prematuramente sono costretti a lunghi ricoveri in Neonatologia o Terapia Intensiva Neonatale di Pescara”.