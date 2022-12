Vecchie glorie del Pescara in campo contro la Sla

Una bellissima mattinata di calcio e amicizia, con un fine nobile. Al Poggio degli ulivi sono scese in campo le Vecchie Glorie del Pescara in una partita amichevole contro la Rappresentativa dei Medici pescaresi. Padrone di casa il presidente Sebastiani, che ha raccolto immediatamente l'invito dell'associazione ISAV, che si prende cura dei malati di Sla e delle loro famiglie con tante apprezzabili attività. In campo tanti volti noti delle passate stagioni all'Adriatico, capitanate proprio dal presidente, che ha giocato e segnato uno dei tre gol delle Vecchie Glorie, vincitrici del match con un netto 3-1. A decidere la contesa Antonio Martorella, ex bomber di professione, oggi presidente della Curi Pescara, autore di una pregevole doppietta che conferma il suo stato forma inalterato dal passare degli anni. Tra i pali si sono alternati Bordoni e Bartoletti. In campo anche Mauro Esposito, Franco Marchegiani, Jerry Berardi, Felice Mancini, Roberto D'Aversa, Ottavio Palladini, Emiliano De Juliis e Andrea Gessa. Presenti anche Giacomo Dicara, Andrea Camplone e Danilo Ronzani. Per i curiosi presenti sugli spalti un bel tuffo nel passato rivedendo tanti beniamini del passato indossare per 90' la maglia del Delfino. Alla fine abbracci per tutti e una donazione all'ISAV, presente con i vertici dell'associazione.