Rivoluzione di mercato, almeno dieci rinforzi per il nuovo Pescara

Dieci acquisti per fare il nuovo Pescara. Questo è al momento il progetto di mercato del ds biancazzurro Delli Carri, approvato e sottoscritto anche da Zeman. La squadra che ha chiuso la stagione con la semifinale play-off verrà rivoluzionata e, soprattutto, ulteriormente ringiovanita. Reparto per reparto, il quadro attuale dei giocatori sotto contratto nella rosa biancazzurra: 2 portieri (Plizzari e Sommariva), 4 centrali difensivi (Brosco, Mesik, Pellacani, Ingrosso), 1 terzino (Milani), 5 centrocampisti (Rafia, Aloi, Palmiero, Mora e Germinario) e 2 attaccanti (Lescano, Cuppone). A questi, bisogna aggiungere alcuni rientri dai prestiti e i baby della Primavera che verranno aggregati. Si arriverebbe a circa venti elementi. E’ terminata invece l’avventura pescarese di Cancellotti, Crescenzi, Kolaj, Desogus, Delle Monache, Kraja, Gyabuaa, Vergani, Gozzi e D’Aniello. Non rientrano nei piani anche Ingrosso e Mora, che hanno ancora un anno di contratto in tasca. Entrambi verranno sacrificati per abbassare l’età media dell’organico 2023/2024. In partenza Rafia, destinato a giocare in serie A nella prossima stagione (non solo Genoa, avanza anche il Sassuolo, che ha molte contropartite valide da offrire oltre al cash). A centrocampo, potrebbe non essere l’unico partente: Aloi e Palmiero non hanno convinto fino in fondo. Ma sarà Zeman a sciogliere le riserve su entrambi, la prossima settimana, dopo aver firmato il rinnovo.

Da valutare la posizione dei due portieri in rosa: Plizzari piace in B e potrebbe non essere il numero uno ideale per il calcio di Zeman (l’esclusione nella semifinale di ritorno parla chiaro), Sommariva non rientra nei piani. Paradossalmente, ha più chance di restare il 2003 D’Aniello, in scadenza, che potrebbe firmare un rinnovo e giocarsi le sue chance in ritiro. In bilico anche Lescano e Mesik. Il bomber resterebbe volentieri, ma prima vorrà certamente valutare un’eventuale proposta dalla serie B. Il centrale slovacco, 22 anni, ha mercato anche nelle categorie superiori e all’estero, ma piace al boemo, che ne ha chiesto la conferma a Delli Carri.

Alla luce di questo quadro, per allestire il Pescara che verrà servirà un intervento deciso sul mercato nelle prossime settimane. E dieci acquisti potrebbero non bastare, prim’ancora di capire quali e quante saranno le cessioni. Gli obiettivi? Uno o due portieri, tre terzini, un centrale difensivo, almeno tre centrocampisti e altrettanti attaccanti. Il primo colpo potrebbe riguardare proprio il tridente, con la conferma di Davide Merola, 8 gol e 6 assist da febbraio a giugno con il Delfino: l’esterno campano dovrà essere riscattato dall’Empoli, con cui è legato da un altro anno di contratto. Il giocatore è un profilo ideale per Zeman, che ne chiede la permanenza. Merola ha già dato l’ok a Sebastiani per restare ancora in biancazzurro. Le parti si stanno già mettendo al lavoro per esercitare il diritto di riscatto del cartellino dell’attaccante.