Pescara, da decidere il futuro di Lescano

Facundo Lescanosarà ancora al centro dell'attacco del Pescara? L’italoargentino, nonostante la delusione per la mancata promozione e per la prestazione al di sotto delle aspettative nella partita decisiva contro il Foggia, è legato al Delfino da un altro anno di contratto e sembra intenzionato a proseguire l'avventura biancazzurra. La società probabilmente affronterà già in estate la sua posizione, magari blindando il centravanti con un prolungamento fino al 2025, che scacci le pressioni del mercato e permetta al numero 10 biancazzurro di concentrarsi totalmente sul lavoro e sulla causa del Delfino. L’obiettivo, infatti, con la conferma di Zeman, sarà lottare per la B. Il “rodaggio” di questa prima stagione del Delli Carri-bis ha portato alle semifinali play-off, dopo il terzo posto. Ora la missione è alzare l’asticella. Al boemo, tra l’altro, non è mai piaciuto fare da traghettatore o accontentarsi di campionati anonimi. Con Lescano al centro di un tridente che vedrà, probabilmente, sia Cuppone che Merola, prima di dedicarsi alla ricerca di rinforzi, le ambizioni saranno legittime. “Lescano ha un altro anno di contratto. A Pescara si trova benissimo”, la dichiarazione netta del presidente Sebastiani in tv sull’argomento.

Difficile privarsi di un attaccante che, nella stagione appena archiviata, ha messo insieme venti reti totali (19 in campionato, 1 nei play-off), giocando 38 partite. In regular season, per il bomber nato a Mercedes, un gol ogni 110’ giocati. Numeri impreziositi anche da 6 assist che ne confermano le potenzialità di giocatore in grado di fare reparto e giocare con e per la squadra, caratteristiche che a Zeman piacciono particolarmente. Lavorando fin dall’inizio del precampionato con il boemo, Lescano potrebbe diventare un giocatore devastante e riuscire finalmente a spiccare il volo verso il salto di categoria che, a quasi 27 anni, ancora gli manca per la definitiva consacrazione.

La conferma di Lescano non dovrebbe avere intoppi nelle prossime settimane, indizi positivi arrivano anche dalle parole dell’attaccante su instagram: “Testa alta e pronti a ripartire”, ha scritto dopo il ko contro il Foggia. Pescara gli ha dato finora il record di gol in carriera nei professionisti. Il prossimo step sarà la serie B.

Vergani in partenza

Il vice della punta italoargentina non sarà Edoardo Vergani. Sei gol alla fine del torneo per il 22enne cresciuto nell’Inter, ma tanti, troppi, alti e bassi. Anche nella grande chance di fare la differenza nella partita più importante della stagione, la semifinale di ritorno contro il Foggia, il giovane arrivato dalla Salernitana l’estate scorsa ha steccato clamorosamente, giocando un secondo tempo anonimo e senza la giusta dose di cattiveria che il momento avrebbe richiesto. Una prestazione che è suonata come un commiato dall’Adriatico.