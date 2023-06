Pescara, calciomercato: due nomi nuovi per l'attacco

Non solo Merola, il Pescara studia un altro colpo per il nuovo tridente di Zeman. Nel mirino c’è anche Giacomo Manzari, 23 anni a settembre, barese di proprietà del Frosinone (cresciuto nel vivaio del Sassuolo). Nell’ultimo campionato, l’esterno offensivo (può giocare sia a destra che a sinistra, ma è mancino) ha giocato con la maglia del Monopoli nello stesso girone dei biancazzurri. Per lui il campionato della consacrazione: 38 partite totali, 9 gol e 6 assist. Manzari era uno degli obiettivi di Delli Carri anche l’estate scorsa, per allestire la rosa affidata ad Alberto Colombo. Dopo le prestazioni di Monopoli, il Pescara è ancora più convinto di poter piazzare un colpo di mercato assicurandosi l’attaccante pugliese. Manzari potrebbe restare in cima alla lista degli obiettivi anche nel caso in cui si chiudesse positivamente l’operazione-riscatto di Merola con l’Empoli. Insieme, i due esterni garantirebbe al boemo grande qualità e un potenziale importante in termini di gol, considerando che nel Pescara che verrà ci sarebbe anche Gigi Cuppone e potrebbe restare Facundo Lescano.

Sulla permanenza dell’italoargentino pesa la possibile richiesta per lui di un club di serie B: sarebbe difficile per la punta di Mercedes resistere alla tentazione di una chiamata dalla categoria superiore, dopo i 20 gol segnati nella sua prima stagione pescarese. Lescano ha un anno di contratto con il Delfino e sarebbe contento di proseguire (magari firmando un prolungamento di contratto), ma la serie B è un obiettivo non più rimandabile: se arrivasse una chance, probabile che l’ex Entella la coglierebbe al volo. Il Pescara in quel caso incasserebbe sicuramente una cifra importante, da reinvestire per assicurarsi un altro attaccante. Delli Carri rispolvera, anche in questo caso, la lista della spesa dell’estate 2022: torna di moda Alessio Curcio, 33 anni, reduce dal trionfo di Catanzaro (40 partite totali giocate, 10 gol fatti) e legato ai calabresi da un altro anno di contratto. Curcio piaceva già un anno fa al ds del Delfino e ancora di più può diventare un obiettivo quest’anno, visto che l’attaccante campano cresciuto nella Juventus due stagioni orsono ha giocato nel Foggia di Zeman segnando 15 reti totali in 42 presenze. Un giocatore che al boemo piace, nonostante l’età non sia più verdissima. Ma nel piano di mercato stilato da Delli Carri e dal tecnico sono previsti 4-5 giocatori di esperienza in organico, che siano una guida per i tanti giovani che faranno parte della squadra.

Il Pescara non rinuncerà a fare un tentativo anche nelle prossime settimane per il 29enne Alessandro Gabrielloni, punta del Como, che nei mesi scorsi ha prolungato il suo contratto con i lariani fino al 2027. Nell’ultima stagione di B, però, l’idolo dei tifosi del Como ha giocato poco più di 800’, segnando 4 reti. Difficilmente sarebbe disposto a vivere un altro torneo da comparsa. L’idea di diventare protagonista a suon di gol in una squadra di Zeman potrebbe essere lo stimolo per sbloccare l’operazione. Anche in caso di conferma di Lescano, visto che partirà Vergani e il tecnico avrà bisogno di due punte centrali all’altezza delle ambizioni biancazzurre.

Movimenti “abruzzesi” sulle panchine di C. Il pescarese Francesco Tomei, storico vice di Eusebio Di Francesco in serie B e in serie A (nel 2010 anche in C con il Delfino), è il nuovo tecnico dei pugliesi del Monopoli: contratto annuale. L’ex Ancona, Gianluca Colavitto, è vicino alla firma con la Juve Stabia.