Penne, domenica la sfida amarcord tra le formazioni 81/82 e 92/93

Domenica 5 giugno al "Colangelo" di Penne, agli ordini di mister Guido Colangelo, tecnico protagonista di entrambe le entusiasmanti cavalcate, si ritroveranno i protagonisti del Penne delle annate 1981/82 e 1992/93, probabilmente le migliori squadre di sempre della gloriosa storia calcistica biancorossa, due formazioni capaci di sfiorare il grande salto in Serie C al termine di tornei esaltanti in campionato, e contro avversarie di altri tempi quali Teramo, Gubbio, Benevento, Vis Pesaro, Martina, Giulianova e Fermana tra le tante.

La formazione 1981/82 fu quella storica che portò per la prima volta i biancorossi alla ribalta del calcio nazionale, quell'Interregionale che poi la squadra pennese disputò per ben quattordici stagioni consecutive fino al 1995/96. Un cammino che partì qualche anno prima, quando mister Guido Colangelo creò un gruppo fortissimo, che dominò la massima categoria regionale stabilendo un record di punti battuto solo un ventennio dopo dalla Vastese, e che al primo anno di Interregionale fece sognare subito il salto tra i professionisti chiudendo la stagione al secondo posto alle spalle solo della corazzata Elpidiense.

Tanti anche gli ex atleti che interverranno in rappresentanza di quella fantastica formazione 1992/93: una vera e propria corazzata capace di far sognare un'intera comunità, di battere squadroni del calibro di Teramo, Martina, Benevento (storico rimane il colpaccio esterno in casa dei giallorossi), che alla fine dei giochi dovette arrendersi solo all'incredibile Fasano capace alla fine di vincere il campionato senza sconfitte. Un secondo posto esaltante quanto amaro perchè quella squadra, che chiuse il torneo con il miglior attacco (58 reti in 34 gare) e la miglior difesa (appena 18 gol al passivo), probabilmente avrebbe vinto senza problemi il campionato in altri gironi.

Anche in questo caso massiva è stata la risposta dei protagonisti di allora, che torneranno a calcare quel campo che ai tempi presentava un rigoglioso manto in erba naturale, e che in tribuna ribolliva di gioia e passione per il biancorosso: saranno presenti i vari Di Giorgio, Macrini, D'Intino, Oscar Di Matteo, Dragone, Dolce, Grandis, De Amicis, Luca Pilone, Annunziato, Gigi Lippo, Di Teodoro, Biagio Lombardi, Colazilli, Ranavolo, Romagnoli, Barrella.