Eccellenza: a Penne convegno sul calcio, ospite l'ex Milan Filippo Galli

Sarà l'ex calciatore del Milan, ed attuale dirigente del Parma, Filippo Galli, l'opite d'eccezione del convegno "Calcio, non solo muscoli e polmoni", in programma sabato 11 Giugno alle ore 10, nell'Aula Magna del Liceo Artistico "Mario dei Fiori" di Penne.

Chi è Filippo Galli

Vera e propria leggenda del calcio italiano, Filippo Galli è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, con la cui maglia ha poi praticamente vinto tutto, collezionando oltre 200 presenze tra 1983 e 1996 conquistando 5 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee e 4 Supercoppe Italiane. In carriera ha lavorato con tecnici del calibro di Nils Liedholm, Arrigo Sacchi e Fabio Capello, prima di chiudere la carriera con le maglie di Reggiana, Brescia e Watford. Nei primi anni da professionista, ha vissuto anche un'esperienza in Abruzzo, con la maglia del Pescara in serie B.

Appese le scarpette al chiodo, Galli è stato prima tecnico della Primavera del Milan (dal 2006 al 2008), quindi ha affiancato Mauro Tassotti nel ruolo di vice di Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan. Nel 2009 assume il ruolo di responsabile del settore giovanile rossonero, dove in nove anni ha portato in dote una Coppa Italia Primavera, un Torneo di Viareggio, e tre scudetti in totale con Allievi, Giovanissimi ed Under 16.

Dopo aver rivestito diversi ruoli nel Settore Tecnico Giovanile e Scolatico della FIGC, dal 2021 svolge la funzione di Responsabile dell'Area Metodologica del Parma. La sua presenza aggiungerà importanti contenuti ad un convegno che si prospetta di estremo interesse e sulla cui organizzazione lo staff del "Morandini" si sta spendendo da tempo.

Il programma

Il programma della Manifestazione vedrà i saluti iniziali del presidente del club biancorosso Andrea Marrone, di Eleonora Dell'Oso, preside del Liceo la cui Aula Magna ospiterà il convegno, oltre che del sindaco Gilberto Petrucci. A seguire interverranno il Dottor Gennaro Testa, docente di sociologia ed antropologia dello Sport presso l'Università di Firenze, ex arbitro di serie A e Responsabile Nazionale FIGC delle Attività di Base, oltre alle Dottoresse Gloria Marano (dietista, biologo nutrizionista, specialista in nutrizione clinica), Monia Cantagallo (assistente sociale, counselor e family coach) e il dr. Marco Stanziale (Responsabile R&D Rustichella d'Abruzzo) verranno affrontati temi importanti e di estremo interesse quali l'alimentazione e gli aspetti legati al benessere relazionale nell'ambito sportivo.