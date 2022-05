Eccellenza: attesa a Penne per il Trofeo Morandini

Parte ufficialmente il conto alla rovescia verso l'avvio della trentasettesima edizione del "Trofeo Morandini", che dal 2 al 12 Giugno tornerà a gremire gli spalti del "Colangelo" dopo un lungo periodo di meticolosa organizzazione.

Tantissime le novità in programma per un torneo che intende tornare ai fasti di un tempo mantenendo inalterato il classico format, più unico che raro, che coinvolgerà tutte le categorie calcistiche giovanili, dai Piccoli Amici alla Juniores, e che presenterà l'interessantissima novità del torneo Under 13 "Pro" che vedrà la prestigiosissima partecipazione di Atalanta, Bologna, Sassuolo e Pescara.

Per l'occasione, ad una settimana dall'avvio ufficiale del torneo, appuntamento da non perdere giovedì 26 maggio alle ore 10:30 con la conferenza stampa di presentazione del torneo, nella sala stampa dello stadio "Colangelo"; per l'occasione si alzerà ufficialmente il sipario su quello che sarà il "Morandini" di cui verranno minuziosamente svelati tutti i dettagli, raccontando a 360 gradi quello che la Manifestazione offrirà al pubblico, dall'evento sportivo di per sè, a tutto il contorno caratterizzato da interessantissime e coinvolgenti attività extra-calcistiche, dal contest artistico cui le scuole di tutta la regione stanno rispondendo con grande entusiasmo e da tanto altro ancora. Di questo, e di molto altro, si parlerà nella conferenza stampa, cui presenzieranno le autorità cittadine, oltre che diversi organi di stampa.

Sarà l'ultimo step prima della partenza vera e propria del torneo, che seguiremo con aggiornamenti, news e quant'altro su questa pagina nel corso delle prossime settimane, con programmi dettagliati di giornata e resoconti giornalieri.