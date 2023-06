Pacchiarotti, il maestro dei portieri: "Pescara, riparti con Plizzari"

Gianluca Pacchiarotti, ne è convinto: il Delfino in C deve lottare per primeggiare. Ancora di più oggi che le regole prevedono una sola promozione diretta per girone e un maxi play-off che somiglia ad una trappola più che ad uno spareggio. Il “Puma”, impegnato in questi giorni a Francavilla in un camp per giovani portieri legato al Genoa (qualche anno fa anche l’ex biancazzurro Sorrentino partecipò e fu visionato dai liguri, che alla fine non lo presero), considera anche la conferma del numero uno Plizzari una delle mosse alla base della rifondazione zemaniana. “Il Pescara per me ha la possibilità, se monetizza bene con alcune cessioni, di rinforzare la squadra e renderla competitiva per lottare al vertice. Mi auguro, però, che mantenga l’ossatura principale dell’ultima stagione. E che dia continuità al feeling ritrovato con i tifosi e con la città: questa è la cosa più importante”, dice l’ex portiere originario di Scafa ma ormai pescarese d’adozione. “Zeman? Sono favorevole alla sua conferma: ha dato un’impronta alla squadra in pochi mesi ed è giusto che gli sia data la chance di rimanere qui. L’età? Non è un problema. Ha tanti collaboratori, anche il match analyst: il suo lavoro ormai è agevolato. Sa benissimo che deve adeguarsi a tante situazioni tattiche, e qualche accorgimento negli anni lo avrà messo in atto per restare sempre sulla breccia. La tecnologia e il video, ad esempio, sono supporti che utilizza anche lui”.

Pacchiarotti quarant’anni fa riportò il Pescara dalla C alla B. Come si esce dal limbo della serie C attuale? “Bisogna proporre una squadra propositiva, per vincere. Perché in C oggi sale solo la prima, i play-off sono un bivio molto pericoloso, lo abbiamo appena sperimentato sulla nostra pelle. Da ex giocatore e da tifoso mi auguro questo”.

Nel Pescara che verrà, tra i pali ci sarà anche Plizzari? “Per me un’altra annata a Pescara la dovrebbe fare, sarebbe bene per entrambi: per lui e per il club. Plizzari è una garanzia per la C. Io gli consiglierei di giocare ancora qui, da titolare: anche in serie C, la nostra resta una piazza ambita. Potrebbe essere una soluzione ottimale per Zeman, perché ha dimostrato di avere qualità”.

D’Aniello potrebbe restare e giocarsi il posto con il collega più esperto. Ma è giusto che un 2003 faccia un altro anno in panchina? “Io ho un’idea: in Italia servirebbero le seconde squadre, un campionato Under 23, come avviene in Germania, per far giocare anche i più giovani”.

Anche l’ex Pescara Sorrentino, a Monza, ha passato una stagione in panca. E rischia di farne un’altra identica. “Anche a lui, consiglierei di andare a giocare, sarebbe molto più giusto”.

La scuola per portieri

SI è chiusa una stagione che ha rilanciato la scuola dei portieri italiani: “In serie A le rivelazioni sono state Provedel e Vicario, che ora andrà in Premier: bisognerà capire se saprà reggere i ritmi di quel campionato. Anche Turati a Frosinone, in B, è stato grande protagonista. E cito Carnesecchi, un portiere di sicuro avvenire nonostante la retrocessione a Cremona”.

Daniele Ratini de “Ilportiere.com” e il Villa 2015 e la supervisione del Genoa, che proverà uno dei partecipanti. In passato Sorrentino dal Pescara, Raccicchini, secondo portiere del Foggia in panchina nei play-off. Paolo Bordoni, Michele Radunanza e Lello Senatore. Collaboratori tecnici: Danilo Spada, Roberto Dambra, Manuel Carità e Giustino Di Muzio. Valle Anzuca, stadio e antistadio. “Circa cinquanta ragazzi che hanno aderito, alcuni confermati e altri nuovi. Anche una ragazza del Chieti Calcio Femminile. Li abbiamo sddivisi in gruppi, in ba se all’età. Lavoriamo sulla tecnica, ma anche sull’approccio alla gara. Tutti gli aspetti del mestiere”.