Calciomercato Pescara, Sebastiani annuncia due acquisti e il ritorno di Merola

Lucchesi e Squizzato sono virtualmente già giocatori del nuovo Pescara. Ma non solo loro: a breve sarà chiuso il ritorno di Merola a titolo definitivo. Tre pedine giovani, di qualità, idonee al calcio di Zeman (che giovedì o venerdì dovrebbe apporre la sua firma sul contratto). Il presidente Daniele Sebastiani conferma tutto e lancia il Delfino verso le nuove sfide che lo attendono, non senza una nota polemica verso i regolamenti della Lega Pro per quanto riguarda i play-off. un imbuto strettissimo da cui è uscita fuori una vincitrice che, ad oggi, non ha i requisiti per giocare in B. Un paradosso che dovrà mai più ripetersi.

Mercato

“Lucchesi è un ragazzo che c’interessa, non è un segreto che lavoriamo per prenderlo. Ha terminato il percorso nelle giovanili e deve iniziare il suo processo di crescita, noi potremmo essere la piazza giusta per farlo maturare. Il ds Delli Carri sta seguendo tutti gli step per portarlo qui. Non credo che ci saranno problemi, cercheremo di fare il prima possibile. Vogliamo dare al mister una squadra pronta e quasi completa per la partenza per il ritiro. Merola? Troveremo la quadra con l’Empoli per riportarlo a Pescara. Squizzato? Ho sentito l’Inter nelle ultime ore, il loro direttore Baccin in particolare. Loro lo danno già per fatto come nuovo giocatore del Pescara, per cui speriamo in settimana di chiudere”.



I grandi colpi in entrata dipendono anche dalle cessioni di Rafia e Lescano: “Non abbiamo fretta, sono giocatori che hanno fatto molto bene. Uno ha segnato venti gol, l’altro ne ha fatti fare a valanghe. Aspettiamo anche per permettere ai ragazzi di trovare la sistemazione migliore possibile. Detto questo, se per Lescano non dovesse arrivare una proposta dalla categoria superiore, il giocatore potrebbe restare con noi”.



Il colpo grosso del prossimo mercato potrebbe essere quello di Girelli, centrocampista del Lecco (proprietà Cremonese, ma sarà svincolato dal 1° luglio): “Girelli è un giocatore molto importante per la C. Al nostro ds piace, ma sappiamo che, per il campionato che ha fatto, ci sono tante squadre su di lui. Pescara è una piazza gradita a tutti in C, ma se arriva una chiamata dalla B per noi diventa dura convincere i giocheremo. Collodel? Proveremo a portare avanti le idee di Delli Carri”.



Il Pescara cambierà anche nelle giovanili: in arrivo un nuovo allenatore per la Primavera. “Abbiamo in mente la soluzione, ma l’abbiamo ancora ufficializzata. Tra qualche giorno lo comunicheremo. Memushaj vuole intraprendere un percorso tra i grandi e aspetterà quindi qualcosa di diverso”.

Verso il futuro



Daniele Sebastiani è carico, la delusione del ko in semifinale contro il Foggia sembra essere ormai smaltita: “La delusione deve durare il giusto, poi va sbollita. Si guarda avanti e si lavora per il futuro. Bisogna ripartire forte. Pescara è una piazza che merita questo”.



Il presidente chiude con una nota polemica. E' andato in B il Lecco dai play-off, ma il club lombardo rischia di ritrovarsi fuori dalla B e dalla C perché non ha uno stadio a norma per iscriversi: un paradosso clamoroso che a vincere sia stato l'unico club non in grado di giocare nella categoria superiore... “Ci sono tante regole che a me non piacciono della C. Il presidente di Lega lo sa, i consiglieri anche. Lavoreremo affinché alcune delle regole attuali cambino per migliorare questo campionato…”.

La stagione 2023/2024 inizierà a metà luglio: ritrovo all’Ekk Hotel fissato tra tre settimane, dopo le visite mediche di rito, e poi via alla preparazione precampionato che verrà svolta tutta in sede, sui campi di Silvi Marina, Montesilvano e Poggio degli ulivi.