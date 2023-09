L'Abruzzo si tinge ancora d'azzurro. Arriva la Nazionale Femminile per la sfida alla Svezia

La Nazionale maggiore Femminile è ormai di casa in Abruzzo e, a pochi mesi dall'ultima volta, torna al Patini di Castel di Sangro per una gara a suo modo storica, che segna il debutto interno del nuovo commissario tecnico Andrea Soncin. L'esordio assoluto del nuovo allenatore sulla panchina delle Azzurre c'è stato venerdì quando a San Gallo l’Italia ha superato 1-0 la Svizzera nella prima gara della UEFA Nations League, piegando la resistenza delle padrone di casa con il tredicesimo centro in azzurro di Caruso, che al 64’ spezza l’equilibrio di un match che la squadra - nonostante lo spavento finale - ha meritato di vincere.

Il percorso dell’Italia nella UEFA Nations League proseguirà ora con il match contro la selezione della Svezia, in programma martedì a Castel di Sangro. L’ingresso al ‘Teofilo Patini’ sarà gratuito per permettere ai tifosi di stringersi attorno alle Azzurre, attese dal difficile confronto contro la selezione che guida il Ranking FIFA e che poco meno di due mesi fa gelò la squadra di Milena Bertolini con un perentorio 5-0. L’Italia vuole vendicare quella sonora sconfitta e per riuscirci spera di poter fare affidamento sul calore della sua gente.

L’ingresso sarà gratuito previa presentazione di un titolo di accesso, che sarà possibile scaricare collegandosi al sito figc.vivaticket.it , fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ciascun utente potrà fare richiesta fino ad un massimo di 4 biglietti. Martedì 26 la gara alle ore 17.45, diretta su Rai 2