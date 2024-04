Il pescarese Massimo Oddo ritrova una panchina: è ufficiale!

In una serata di inizio aprile, il pescarese Massimo Oddo ritrova una panchina. E' ufficiale. Il Calcio Padova ha infatti comunicato che la società biancoscudata ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Vincenzo Torrente e, contestualmente, ha comunicato che Massimo Oddo ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al termine della stagione corrente. Il nuovo allenatore biancoscudato verrà presentato alla stampa martedì 9 aprile, alle ore 11, allo stadio Euganeo..

Per Oddo si tratta di un ritorno nel club veneto, che aveva guidato prima della parentesi targata Spal l'anno scorso. Il 24 febbraio 2022 venne chiamato dal Padova, in Serie C, in sostituzione dell'esonerato Massimo Pavane, debuttando sulla panchina patavina tre giorni dopo, con un successo 2-1 sulla Pro Sesto. Il 6 aprile vince la Coppa Italia Serie C, battendo 1-0 il Südtirol nella decisiva finale di ritorno giocata a Bolzano e conquista così il suo primo trofeo da allenatore dopo la promozione in A col Pescara anni prima. Dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto nel proprio girone, alle spalle dei succitati bolzanini, nei playoff guidò i biancoscudati fino alla finale per la promozione, persa nella doppia sfida contro il Palermo. Laciò il club al termine della stagione, tornando a fare l'opinionista per Prime Video prima di trovare lavoro alla Spal. Potrebbe incrociare il Pescara nei playoff.