Gravina e Grosso al Gran Galà del calcio abruzzese

Si chiuderà in grande stile la stagione 2022/2023 del calcio dilettantistico abruzzese. Venerdì prossimo, 23 giugno, dalle ore 21, nella splendida location del Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona, il Presidente del Comitato regionale della LND, Concezio Memmo, insieme a tutti i membri del Consiglio Direttivo e ai vertici nazionale di Figc e LND, Gabriele Gravina e Giancarlo Abete premierà i protagonisti dell’annata sportiva, appena conclusa, nella seconda edizione del “Gran Galà” del calcio abruzzese.

Sarà una serata di festa e di premiazioni, con i protagonisti del campo pronti a salire sul palco per raccogliere il frutto di mesi di impegno, sacrifici e passione. Il giusto finale al termine di un anno sportivo intenso e ricco di emozioni a livello agonistico, in cui il Comitato ha dato vita e confermato numerose iniziative per promuovere le discipline emergenti, sensibilizzare atleti e dirigenti a tematiche sociali e di attualità, formare le società a gestire le nuove sfide che stanno per presentarsi davanti al mondo del calcio dilettantistico.

“La Premiazione di tutte le vincenti dei nostri campionati per questa stagione sportiva ci dà per il secondo anno l’opportunità per trascorrere con i Presidenti e i dirigenti delle nostre società una serata di festa all’insegna della bellezza – afferma il presidente del Comitato regionale LND Abruzzo, Concezio Memmo – . Questo evento ha anche lo scopo di celebrare e mettere in evidenza gli angoli più belli del nostro Abruzzo, rispettando quell’idea che abbiamo lanciato fin dal primo momento e che vede il calcio essere uno strumento di marketing territoriale. Il Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona è, infatti, uno dei gioielli del nostro Abruzzo. A conferire lustro alla serata saranno anche le presenze delle più alte autorità calcistiche nazionali e regionali, in primis i presidenti Gravina per la FIGC ed Abete per la LND, il vice presidente della FIGC, il nostro Daniele Ortolano, il presidente della Divisione Calcio a 5 LND, Luca Bergamini, e tutto il Consiglio della LND Abruzzo, nonché le rappresentanze istituzionali regionali e locali”.

Tra i premi che verranno consegnati nella serata di venerdì, anche quelli intitolati all’indimenticabile Pierluigi Di Berardino, storico dirigente del Comitato regionale che ha dato il via al grande sviluppo del Calcio a cinque sul territorio abruzzese: Premi Speciali per il Presidente Gabriele Gravina e Fabio Grosso, e quelli Giovane Emergente assegnato a Nicolò Cavuoti, e Dirigente Emergente, che andrà a Silvio Brocco.