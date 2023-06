Il Torneo "Morandini" apre al calcio femminile ed è subito un successo

Grande successo di pubblico per la prima edizione del torneo di calcio femminile introdotto in questa edizione dello storico "Morandini" di Penne. Al "Colangelo" doppia esibizione di Rappresentative Under 15: in campo Chieti, Teramo, Magister Calcio e Cantera Adriatica Pescara. Di fronte ad un'importante cornice di pubblico, si sono affrontate da un lato Chieti e Teramo - impegnate nella gara "competitiva" per la conquista del titolo -, dall'altro Magister e Cantera Adriatica impegnate in un'esibizione non agonistica. Per quanto riguarda la gara valida per il titolo, il successo è andato al Chieti, che si è imposto sul Teramo.

Al termine della manifestazione sportiva, è andato in scena presso l'Aula Magna del Liceo Artistico "Mario dei Fiori" di Penne, l'attesissimo convegno "Calcio Femminile, in Abruzzo il futuro è rosa". Alla presenza della Responsabile del Calcio Femminile LND Abruzzo, Laura Tinari, di Michele Galanti, allenatore della Cantera Adriatica e responsabile della scuola calcio femminile Magister Montesilvano, e della psicologa Chiara Severo, tanti ed importantissimi sono stati i temi di un incontro che ha aperto un focus importante sugli sviluppi di un movimento, quello del calcio femminile, in costante ascesa anche nella nostra Regione.

L'incontro è stato arricchito dalla presenza del Presidente della LND Abruzzo, Ezio Memmo, e di Claudio Di Pierdomenico, delegato Provinciale Pescara LND Abruzzo. Ad aprire i lavori il presidente Andrea Marrone, la preside del Liceo Eleonora Dell'Oso, ed i rappresentanti delle istituzioni locali, il sindaco Gilberto Petrucci, l'assessore allo sport Emidio Camplese ed il consigliere regionale Leonardo D'Addazio. Al termine del convegno la premiazione con la consegna del Trofeo al Chieti, e targhe ricordo per Teramo, Cantera Adriatica e Magister Calcio Montesilvano. L'occasione è stata propizia poi per premiare i vincitori del contest artistico Sportiva/Mente, che per la seconda edizione ha ricalcato il format della prima annata, ottenendo l'ennesimo successo di partecipazione da parte delle scolaresche di tutta la Regione.