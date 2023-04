Al Palaroma di Montesilvano c'è il Futsal Festival

Centinaia di bambini pronti ad invadere il parquet del Palaroma di Montesilvano lunedì prossimo, 1° maggio, per il Futsal Festival, giornata dedicata alle scuole di calcio a cinque abruzzesi e alle finali regionali delle categorie Under 15 e Under 17. Il futsal giovanile sarà quindi nuovamente grande protagonista a Montesilvano. La giornata inizierà con i più piccini, categorie Esordienti e Pulcini, impegnati dalle 10 alle 16 nel “Futsal Day”, con esercitazioni, attività e mini tornei per stare insieme e divertirsi. La giornata proseguirà poi con le attesissime finali Under 15 e Under 17, in programma nel pomeriggio. Aprirà la sfida tra Real Dem e Futsal Vasto nella categoria Under 15, alle 17, mentre alle 19 si giocherà la finale Under 17 tra Città di Chieti e Sport Center Celano.

Non nasconde la sua soddisfazione il responsabile del Comitato regionale LND Abruzzo per il Calcio a 5, Salvatore Vittorio: “Sarà un evento importante, che porterà nella splendida location del Palaroma le nostre giovani leve per una giornata indimenticabile di sport e socializzazione. Le finali Under 15 e Under 17, ovviamente, saranno i momenti più attesi e non vediamo l’ora di vivere tutti insieme una delle giornate più importanti della stagione per i nostri club ed i nostri ragazzi”.