Eccellenza: Lanciano - Il Delfino Curi Pescara 0-1

Colpo grosso del Delfino Curi Pescara che con un gol a ridosso del 90' riesce ad espugnare il Biondi di Lanciano e condannare i rossoneri alla quinta sconfitta consecutiva (le ultime tre sotto la gestione dell'argentino Pasculli, subentrato a Bellè a gennaio). Nel primo tempo succede poco o nulla, Gobbo e Massa provano a segnare il gol del vantaggio, ma non riescono ad incidere nell'area frentana.

Nella ripresa, strada in discesa per i pescaresi con il Lanciano che rimane prima in 10 per l'espulsione di Tissone dopo un quarto d'ora, poi in nove per quella dell'ultimo arrivato Mazieres: l'argentino si fa espellere al 35'. E quattro minuti più tardi Falco inventa per Pastorini: è il gol dello 0-1, il primo in maglia biancorossoazzurra per l'attaccante argentino.

Ci sarebbe spazio per il raddoppio ma Tamborriello, lo stesso Pastorini ed infine Massa non trovano i giri giusti. Termina con un netto successo dei pescaresi che trovano la terza vittoria in quattro gare e balzano fuori dalla zona retrocessione con 29 punti.