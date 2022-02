Il Delfino Curi Pescara cerca il riscatto in casa del Lanciano

Squadra in casa

Poco più di ventiquattr'ore all'attesissimo match della ventiduesima giornata di Eccellenza tra il Lanciano e Il Delfino Curi Pescara che si affronteranno domani, alle 15, al Guido Biondi.

Una gara tra l'ultima formazione nella graduatoria playoff e la prima in quella playout, con i rossoneri in vantaggio sui pescaresi di appena 8 punti, a testimonianza dell'alto livellamento del massimo campionato regionale. Lanciano che, in realtà, è a caccia del riscatto dopo 4 sconfitte consecutive, dall'altra parte, Il Delfino Curi Pescara dopo due vittorie consecutive ha trovato lo stop interno, sabato scorso, con il Pontevomano e vorrà continuare la corsa alla salvezza.

I precedenti: 0-0 nella gara di andata giocata al Poggio degli Ulivi, due gli incontri nella scorsa stagione con il secco 3-0 per i pescaresi nella gara di andata del mini torneo ed il 2-2 nel ritorno.

Arbitrerà l'incontro Amatangelo di Sulmona, coadiuvato da Monaco e Mongelli di Chieti, fischio d'inizio domenica alle ore 15 al "Biondi" di Lanciano.

