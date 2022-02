Il Delfino Curi Pescara si fa sorprendere dal Pontevomano: 0-1

Colpo grosso del Pontevomano che sbanca il neutro di Città Sant'Angelo e batte Il Delfino Curi Pescara 0-1 con la rete di Polisena nella seconda metà della ripresa. Riavvolgendo i nastri, Delfino Curi con Pastorini e Di Giovacchino davanti, Pontevomano che risponde con il tridente Valentino Cernaz, Polisena e Toure. La partita non decolla mai e le occasioni le contiamo con il contagocce. I primi due tiri, non nello specchio, rispettivamente di Valentino Cernaz e di Gobbo, entrambi al volo, entrambi fuori. Al diciannovesimo, carambola sulla trequarti campo favorisce Falco, destro di prima intenzione, Gava si rifugia in corner. Poi è la volta di Massa che rientra sul destro ma non riesce ad impensierire l'estremo ospite.

Nella ripresa la doccia fredda per i padroni di casa. Al quarto d'ora calcio da fermo per i pescaresi, Lupo si smarca a centro area ma non riesce ad impattare ottimamente con la testa, con Gava che la fa sua dopo una serie di rimpalli. Alla mezz'ora il colpo di testa di Polisena non trova la porta, mentre tre minuti più tardi, lo stesso numero 7, alla prima vera occasione del match, si crea spazio in area e in girata con il destro batte Calore per lo 0-1.

Il Delfino cerca di spingere per trovare la via del pareggio, Bonati getta nella mischia Di Stefano e Sciamanda ma il risultato non cambia. L'occasionissima per chiuderla è sui piedi di Valentino Cernaz che fa tutto bene in ripartenza ma a tu per tu con Calore spara alle stelle. Termina dunque così, tre punti d'oro per il Pontevomano che aggancia i pescaresi a quota 26. Ottima prestazione, invece, in casa Il Delfino Curi seppur infruttuosa.

Il tabellino