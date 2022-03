Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano - Alba Adriatica 1-1

Nella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, Montesilvano e Alba Adriatica pareggiano per 1-1. Le reti arrivano nel primo tempo e portano la firma di Daka e Pantoni.

La cronaca

Il Montesilvano di mister Antignani perde Maiorani per squalifica, in avanti il duo Petito Daka con Marrone che scala a centrocampo. L’Alba Adriatica del tecnico De Amicis punta sull’incisività di Torre, non disponibile Ikramellah. Apre le danze il colpo di testa di Petito su calco di punizione di Marrone. La partita sarà intensa ma non spettacolare. Il lampo lo regala Davide Daka che controlla e colpisce col destro dal limite dell’area. Quinto centro in campionato per lui. Il Montesilvano prova a spingere e lo fa con uno dei suoi uomini migliori, conclusione di Maloku che si spegne a lato. Risponde l’Alba Adriatica: gol fantastico di Nicolo Pantoni che prende la mira dal vertice destro dell’area e supera Mastrogirolamo con un tiro insidioso. Prima del duplice fischio il portiere di casa si rifà vincendo il duello con Pantoni e neutralizzandolo nell’uno contro uno.

Ripresa ancor più frammentata: Branno si accentra e calcia, blocca senza problemi Mastrogirolamo. Proteste del Montesilvano per un contatto in area tra Maloku e Di Stefano non fischiato. Al quarto d’ora l’Alba Adriatica resta in dieci per il secondo giallo inflitto a Fabrizi. Alcune decisioni scatenano l’ira del tecnico Edmondo De Amicis che viene allontanato dal direttore di gara per proteste. Botta volante di Neri che non inquadra la porta. Sul versante opposto sponda di Tassone per Bassi, Verissimo agguanta il pallone. L’Alba in 10 non si snatura: clamorosa palla gol per Paravati lanciato in porta, pecca di precisione il numero 19 entrato al posto di Torre. Pericolo dalle parti di Mastrogirolamo sull’asse Di Serafino – Neri, mancino ciabattato che finisce lentamente fuori. L’ultima occasione capita al mister di casa, Davide Antignani, entrato in campo negli ultimi minuti. Cross di Bassi e anticipo provvidenziale di Di Serafino.

Il tabellino

Reti: 33′ pt Daka (M), 44′ pt Pantoni (A).

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vedovato, Cavallucci (41′ st Antignani), Sammaciccia, S. Barbarossa, Marcedula, Maloku, Lupinetti (14′ st Tassone), Petito, Marrone, Daka (22′ st Bassi). A disposizione: Sagazio, Pento, F. Barbarossa, Piovani, Iezzi, Mammarella. Allenatore: Davide Antignani

Alba Adriatica: Verissimo, Di Stefano, Picone, Delli Compagni (40′ st Di Serafino), Dolegowski, Fabrizi, Branno (17′ st Giovannone), Pincelli, Torre (26′ st Paravati), Passamonti (20′ st Censori), Pantoni (20′ st Neri). A disposizione: Barduagni, Mosella, Marini, Natale. Allenatore: Edmondo De Amicis

Arbitro: Battistini di Lanciano.

Ammoniti: Sammaciccia, Marcedula (M); Pincelli, Di Stefano, Paravati (A)

Espulsi: Fabrizi (A) al 15′ st per somma di ammonizioni. Al 20′ st allontanato il tecnico dell’Alba Adriatica, Edmondo De Amicis.