Eccellenza: Penne - Sambuceto rinviata causa Covid

Rinviato a data da destinarsi lo scontro salvezza tra Penne e Sambuceto. La società vestina fermata da sei casi di positività al Covid. Una delle sfide più importanti del finale di stagione si dovrà quindi recuperare: nei prossimi giorni il Comitato regionale comunicherà la data del recupero.

La nota ufficiale

"La SSD Penne 1920 comunica, in via ufficiale, il rinvio del match valido per la 28°giornata tra Penne e Sambuceto. Rinvio resosi necessario a causa della positività al Covid-19 di sei tesserati. Alla luce di quanto sopra, in ottemperanza con il protocollo Federale, il Comitato ha disposto il rinvio della gara a data da destinarsi".