Eccellenza: Virtus Cupello - Il Delfino Curi Pescara 0-0

Il Delfino Curi Pescara ottiene un ottimo pareggio in quel di Cupello e ottiene il sesto risultato utile consecutivo: è 0-0 con la Virtus, e in classifica i punti diventano 40. Superata la soglia minima per la salvezza aritmetica, un traguardo importantissimo e prestigioso per Bonati e i suoi ragazzi.

Un primo tempo giocato a ritmi bassi e molto tattica, con le due formazioni che non riescono a creare particolari occasioni nelle aree avversarie. Il secondo tempo si apre con il tiro dal limite di Massa, parato agiatamente da Sinato mentre Tamborriello, pochi giri di lancette più tardi, va vicino al gol del vantaggio con una punizione che termina sull'esterno rete. Al ventesimo i pescaresi rimangono in 10 per il doppio giallo comminato a Lupo, ma in realtà a creare le ultime due occasioni del match sono gli uomini di Bonati con Tankuljic e Tamborriello che non riescono a graffiare. Termina dunque così, un ottimo pari che ci avvicina alla quota salvezza.