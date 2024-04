I pescaresi Grosso e Oddo inseriti nella Top 30 dei difensori italiani più forti di tutti i tempi

Le classifiche all time sono sempre destinate a creare polemiche, anche questa, ma intanto segnaliamo che due difensori pescaresi, Fabio Grosso e Massimo Oddo - protagonisti, soprattutto il primo, della cavalcata azzurra sul tetto del mondo a Germania 2006 - sono stati inseriti tra i migliori difensori italiani di sempre dalla prestigiosa rivista inglese Four Four Two, che ha provato a classificare i migliori 32 interpreti della storia tricolore.

Massimo Oddo, appena tornato in sella a Padova, è stato inserito alla posizione numero 29 della graduatoria davanti a Materazzi (trentesimo), Pessotto e Di Lorenzo, mentre Fabio Grosso - autore nel 2006 del gol in semifinale con la Germania ad aprire le danze e del rigore decisivo nella Finalissima contro la Francia (contro l'Australia in precedenza si era procurato il penalty in extremis e realizzato al 95' da Totti per il passaggio al turno successivo) - occupa la posizione numero 27 davanti a Giovanni Trapattoni che è dunque in mezzo ai due pescaresi.

Sul podio della classifica tre veri e propri monumenti, a ricordare a tutti la grande tradizione di difensori italiani di alto livello che è riconosciuta in tutto il mondo: si tratta di Paolo Maldini, Fabio Cannavaro e Gaetano Scirea. Ai piedi del podio Franco Baresi a completare, di seguito, con Nesta, Gentile, Cabrini, Bergomi, Costacurta e Rosato la Top 10.