Un Campione del Mondo per il Delfino Summer Camp 2024

Il Delfino Summer Camp 2024 si annuncia veramente pazzesco! La presenza di grandi ex calciatori arricchirà l'iniziativa in programma allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano dal 17 al 22 giugno, che rappresenta la vera novità a livello giovanile di Casa Pescara Calcio. Si tratta di una settimana di sport e divertimento sotto la gestione tecnica di mister Mauro Esposito, ex giocatore professionista con trascorsi alla Roma, al Cagliari, all'Udinese e in Nazionale, che sarà coadiuvato dallo staff giovanile del Pescara Calcio e da tanti ex calciatori del panorama calcistico nazionale che hanno scritto pagine indelebili del pallone tricolore. Un nome è già possibile farlo: è quello di Vincenzo Iaquinta, ex della Juventus, che con la Nazionale targata Marcello Lippi si è laureato Campione del Mondo a Germania 2006. Gli altri ospiti di livello verranno annunciati nelle prossime settimane dai canali ufficiali dell'iniziativa, che è rivolta alle classi di età 2009-2010-2011-2012 ed è riservata sia a giovani calciatori di movimento sia ai portieri. Il periodo di allenamenti prevede un percorso di perfezionamento tecnico della durata di una settimana con giornata di premiazione finale e attestato di partecipazione consegnato direttamente proprio da Vincenzo Iaquinta.