Calciomercato Promozione: un ritorno dall'Argentina per il Penne

Un gradito ritorno per puntare in alto. Hugo Ariel Viegas Barrigas è un giocatore del Penne per il campionato di Promozione 2023/2024. Reduce dalle ultime esperienze con le maglie di Torrese e Mosciano, con 29 presenze e 3 reti divise tra Eccellenza e Promozione nella scorsa stagione, per Viegas si riaprono le porte del club vestino, avendo già vestito la casacca biancorossa nel corso del torneo 2021/22 in Eccellenza.

Centrocampista argentino di grande tecnica e qualità, classe 1989, Viegas ha vissuto la sua prima esperienza italiana proprio a Penne, proveniente dalla compagine costaricana del FC Aserrì. Sempre in Costa Rica aveva precedentemente vestito le maglie di Brujas FC e AD Rosario, mentre in patria aveva militato nella Primera B Metropolitana (terza serie argentina) con UAI Urquiza, Barracas Central ed Acassuso. Nel suo curriculum anche un'esperienza nella National Premier Soccer League americana con la maglia del El Farolito.

Elemento di esperienza che farà da guida ai tanti giovani di qualità che il presidente Marrone ha già blindato in queste prime settimane di mercato.

