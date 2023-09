Il pescarese Simone Fontecchio tra i 5 del secondo quintetto ideale dei Mondiali

Il pescarese Simone Fontecchio ai Mondiali ha continuato a fare ciò che aveva iniziato a Tokyo 2020 e a FIBA EuroBasket 2022, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori marcatori al mondo. L’ala italiana ha registrato una media di 18 punti e 5,6 rimbalzi a partita e la sua prestazione da 30 punti nella vittoria in rimonta contro la Serbia è stata il suo principale capolavoro del torneo, che ha permesso all’Italia di raggiungere i quarti di finale. Con la FIBA Basketball World Cup 2023, per la prima volta vengono assegnati i premi per il Miglior giocatore difensivo, il Miglior allenatore e l’All-Second Team in questa competizione per squadre nazionali maschili: I riconoscimenti dell’All-Second Team vanno ad Arturs Zagars, Simone Fontecchio, Jonas Valanciunas, Nikola Milutinov e Franz Wagner. Dunque, Simone da Pescara è tra i 10 migliori del Mondiale. Su Intasgram a fine rassegna Fontecchio ha scritto un bellissimo post che vi riproponiamo:

Quando sei piccolo ti insegnano che “è normale, a volte vinci e a volte perdi, se non impari a perdere non saprai mai goderti le vittorie”

Poi cresci e piano piano impari quanto questo sia verità e ancor di più quanto a volte sia faticoso accettarlo. Poi cresci davvero e quella fatica la trasformi in energia per rimetterti in corsa.

Sono Felice e orgoglioso di far parte di questo Gruppo. Le vittorie, le sconfitte, i traguardi, le batoste e le sfortune forse non ci hanno ancora portato dove stiamo lavorando per arrivare ma ci hanno regalato qualcosa che va oltre a qualsiasi classifica, critica o elogio: la coesione, l’amicizia , la stima, la routine, la fiducia in un gruppo di ragazzi.

Uniti come mai, torneremo finchè non riusciremo.

Vi voglio bene