L'arbitro pescarese Ursini ha debuttato in Serie C in Legnago Salus - Arzignano Valchiampo 4-0

E' stato un esordio positivo quello del fischietto Cristiano Ursini della Sezione Aia di Pescara in serie C. L'arbitro originario di Loreto Aprutino ha diretto al Comunale di Legnano la gara di debutto nel Girone A dei padroni di casa della Salus contro l'Arzignano Valchiampo, match conclusosi sul punteggio di 4-0 per gli scaligeri.

Dopo anni di gavetta sui campi di tutta Italia, trafila connotata da grandi prestazioni tra serie D e campionato Primavera, Ursini ad inizio luglio è approdato nel calcio professionistico dalla stagione 2023/2024: l'ufficialità della promozione, annunciata dall'Associazione italiana arbitri, ha reso la Sezione pescarese dell'Aia una delle migliori del panorama italiano. Dopo il salto di Giacomo Camplone in serie A, ecco un altro talento del fischietto pescarese che approda nel calcio che conta, partendo chiaramente dalla terza categoria nazionale ma con solide prospettive di scalare le gerarchie del pallone a breve.

La Sezione Aia di Pescara aveva annunciato il debutto di Ursini sui social ufficiali con parole al miele. “Tutta la Sezione sarà con Te in quel forte soffio che, entrando nel fischietto, si tramuterà nella gioia, nell'entusiasmo, nell'orgoglio, di dare inizio a questa nuova avventura, Tua e Nostra!”, si è letto nella nota. “Dà il meglio di te, come sempre fai e Divertiti Cri, anzi divertiamoCi!”. Quattro i cartellini sventolati dal fischietto di Loreto in un match senza grosse proteste e generalmente corretto e interpretato alla perfezione da Ursini. Nel recupero la rete di Jerry Mbakogu, volto notissimo del calcio italiano con esperienze anche in Serie A, ha fissato il punteggio finale di una gara a suo modo storica anche per la Sezione pescarese.

Questo il tabellino dell'incontro

Legnago Salus - Arzignano Valchiampo 4-0

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti (39′ st Motoc), Martic, Noce; Muteba (25′ st Hadaji), Viero, Casarotti, Mazzali; Van Ransbeeck (14′ st Buric); Svidercoschi (25′ st Mbakogu), Rocco (14′ st Giani).

A disp.: Businarolo, Tosi, M. Travaglini, Sambou, Diaby, Ruggeri, Sternieri, Franzolini. All. Massimo Donati