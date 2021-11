Amatori Pescara 1976, una partenza super: "Era importante, adesso contro Vasto e Chieti sfide difficili”

Due difficili trasferte all'orizzonte per la capolista Amatori Pescara 1976. Si parte domenica da Vasto, contro una squadra assai attrezzata e che ha la necessità di fare risultato per rilanciarsi. Poi sarà la volta del match di Chieti contro Teate, ma in casa biancorossa i fari sono puntati sulla prima sfida. Ovviamente, aggiungiamo.

Antonio Serroni, uno dei leaders tecnici e carismatici del gruppo, è l'ex di turno. “Vivo l'attesa con assoluta serenità. La partita sarà difficile, Vasto è una squadra costruita bene e l'allenatore, che conosco per aver fatto proprio là un ottimo campionato di B concluso al terzo posto, è molto bravo”.

Il cecchino biancorosso parla poi di questioni di carattere generale. “Era assai importante partire bene, siamo stati bravi ad indirizzare le gare nei primi due quarti con Campli e L'Aquila, a Termoli invece è stata una partita più difficile ma siamo stati comunque bravi anche in quel caso a gestire e ad andare avanti anche di parecchi punti. L'atteggiamento della squadra mi ha stupito in positivo, nelle amichevoli magari non avevamo tirato fuori l'aggressività cestistica, chiamiamola così, che poi si è vista. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento difensivo in particolare, poi è chiaro che c'è sempre da migliorare. Non ancora disputiamo una partita punto a punto e dovremo ad esempio vedere come sarà la nostra risposta in questo genere di situazione”.