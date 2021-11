Amatori Basket Pescara a punteggio pieno: terza vittoria consecutiva

Non c'è due senza tre. L'Amatori Pescara tiene fede al noto detto e centra sul parquet amico la terza vittoria stagionale, la seconda in casa. Stavolta a cadere sotto i colpi di Pichi, Kordis e compagni è stato il Nuovo Basket Aquilano. Il finale di 97-75 è indicativo dell'andamento di una partita già indirizzata nel primo quarto, chiuso sul parziale di 36-14. Adesso guai ad abbassare tensione, attenzione e concentrazione: alle porte ci sono due trasferte impegnative e insidiose, sui campi di Vasto e Teate.

La gara. Coach Castorina per l'inizio delle ostilità punta sul consolidato quintetto composto da Di Salvia, Serroni, Kordis, Pichi e Dondur. I bincorossi partono bene, trascinati da Sandro Kordis che sigla tutti i punti del primo parzialino di 6-2 dopo 2'. Una bomba di Pichi e 2 punti di Di Salvia portano in un batter d'occhio il punteggio sull'11-2 e induce la panchina ospite a chiamare il primo timeout di serata dopo 3'. Il break però non cambia l'inerzia e le prerogative positive di inizio tempino: l'Amatori difende forte, scappa in transizione quando può e in generale riesce a compiere sempre buone scelte offensive. Il risultato è che a metà primo quarto il parziale di 16-2 è abbastanza indicativo dell'andamento. Quando si accende Serroni (8 punti in successione con 2/2 dall'arco), la panchina pescarese decide di inserire Raicevic per far tirare il fiato a Kordis. La manovra non ne risente, però, perchè il numero 41 mette al servizio dei compagni il suo atletismo e la sua energia. Dall'arco continua ad essere letale l'Amatori con tutti i suoi interpreti ad eccezione di capitan Dondur che comunque continua a giganteggiare sotto le plance. Il solo Cecchi tra gli ospiti prova a scuotere i compagni (chiude il parziale con 8 punti) ma allo scadere dei primi 10 minuti il punteggio è 36-14. Serroni con 11 punti (3/3dall'arco) è il miglior marcatore biancorosso al momento (8 per Kordis, 7 per Di Salvia e Raicevic).

Nel secondo quarto coch Castorina decide di affidarsi a Di Donato e Peres per completare un quintetto che vede ancora in campo Dondur, Di Salvia e Raicevic. I giovani di casa Amatori ci mettono tanto impegno, ma L'Aquila prova a dare segnali di risveglio e non si può abbassare dunque la tensione agonistica che ha contraddistinto la partenza straripante della banda Castorina. C'è spazio anche per Eliseo, che si presenta con una bella stoppata in recupero, ma il parziale di 11-4 degli ospiti in 4' è un segnale da non sottovalutare. Le rotazioni in casa Amatori sono molteplici e puntuali e i biancorossi così trovano nuova linfa. Pichi regala la seconda tripla di serata, una stoppata e anche rimbalzi importanti nel momento di massima difficoltà dei biancorossi, che però hanno un margine rassicurante da poter gestire. L'ultimo scampolo di tempino prima dell'intervallo scivola senza eccessivi sussulti e al suono della sirena il punteggio è di 55-36. Nel secondo quarto l'Amatori ha un po' alzato il piede dall'acceleratore, inevitabilmente, anche per merito dei ragazzi di coach Stirpe che non si sono totalmente disuniti nonostante l'ampio gap.

Al rientro dagli spogliatoi, con tanta volontà L'Aquila prova a riportarsi sotto ma i padroni di casa sono affamati e non lasciano spazio a possibili rientri in partita. Pichi è indemoniato e la sua energia (e le ottime cose prodotte) è contagiosa: tutti gli alfieri biancorossi sono sul pezzo e regalano sprazzi di grande pallacanestro. E quando Alberto Di Salvia si trasforma in Arsenio Lupin di d'antoniana memoria è tutto chiaro: il match si indirizza definitivamente dalla parte di Pescara. I giovani aquilani non demordono e danno sfoggio di buone qualità, ma contro l'Amatori stratosferica di questa sera non potevano chiedere molto di più di quello che hanno con ardore ottenuto.

L'ultimo quarto si apre sul punteggio di 81-52 e con un 2/2 dalla lunetta di Lorenzo Eliseo. Kordis continua a regalare perle al caloroso pubblico del PalaElettra, che ricambia le splendide giocate del numero 24 e dei suoi compagno con scroscianti applausi. Nel finale c'è spazio anche per il classe 2006 La Torre e per il classe 2000 Pietrantoni, quest'ultimo da tre stagioni nel giro della prima squadra. Coach Castorina chiude con un queintetto giovanissimo con il senatore Dondur come guida: Peres, La Torre, Antonini e Di Donato gli altri interpreti del finale. Finisce 97-75 e per l'Amatori sono altri 2 punti preziosi in classifica.

Curiosità: per la terza volta di fila è Kordis il miglior marcatore Amatori e per la terza volta sigla 24 punti.

Il tabellino

AMATORI PESCARA – NUOVO BASKET AQUILANO 97-75

Progressivi: 36-14, 55-36, 81-52

Amatori: Di Salvia 9, Serroni 11, Kordis 24, Pichi 12, Dondur 13, Eliseo 6, Raicevic 16, Di Donato 5, Peres 1, Pietrantoni, La Torre, Antonini. All. Castorina. Vice: Di Iorio. Ass. Di Nardo

N.b.A.: Schiavoni 3, Cecchi 18, Oriente 7, Nardecchia M. 4, Belmaggio 10, Nardecchia N. 2, Alessandrini 6, Caldarelli 6, Antonini 2, Tuccella 9, Klevinskas 7, Ariastotile 1. All: Stirpe

Arbitri: Pratola di Francavilla al Mare e Di Tommaso di Pescara