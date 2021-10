Serie C Gold: l'Amatori sbanca Termoli: 73-91

Prova di forza dell'Amatori Pescara 1976 nella seconda giornata di campionato. In trasferta, al cospetto dell'attrezzata Air Termoli, i biancorossi impiegano un quarto per carburare, poi innestano il turbo e diventano imprendibili. E' finita 91-73 una partita che conferma le ottime qualità ddella squadra di Pescara.

Primo quarto dove regna l'equilibrio, come testimonia anche il parziale di 18-18 e nel quale l'Amatori trova ben 14 punti su 18 dall'asse straniero Dondur (8 ) – Kordis (6). Ma è nel secondo tempino che i biancorossi di coach Renato Castorina scavano un gap davvero importante, portandosi all'intervallo lungo avanti di 14 e fissando il parziale sul 46-32 a favore.

Dondur e Kordis si confermano inarrestabili e mandano in archivio il primo tempo con, rispettivamente, 15 e 14 personali. Anche il terzo periodo è stato di marca biancorossa. La truppa del presidente Fabrizio Cicconetti, con un nuovo strappo, si porta anche sul +29 e poi si presenta all'ultimo quarto avanti per 74-54 (Kordis 20 punti, Dondur 19, Serroni 13, Pichi 10 ). Il + 20 è un buon margine da gestire e Raicevic e soci conducono in porto una brillante partita che va in archivio sul punteggio di 91-73.

LE DICHIARAZIONI: CASTORINA

“Ovviamente siamo felici per questa vittoria”, le parole di coach Renato Castorina, “passare a Termoli non è facile e ci siamo riusciti al termine di una partita disputata con grande efficacia in attacco ed un buonissimo atteggiamento difensivo. Tutti i ragazzi coinvolti sono stati assolutamente concentrati sul piano partita, quando Termoli ha provato a rientrare abbiamo sempre reagito nella maniera giusta. Sappiamo che è una vittoria importante ma è solo un ulteriore passo di crescita nel nostro percorso. Adesso ci godremo la vittoria ma già da domani, martedì, penseremo al Nuovo Basket Aquilano perchè la prossima gara sarà altrettanto dura. Cose da correggere? Alcune palle perse che dobbiamo necessariamente evitare, soprattutto fuori casa perchè possono riaprire la partita, ma quando questo è successo contro Termoli siamo stati comunque bravi in attacco ad andarci a prendere i vantaggi dove dovevamo prenderli”, chiude il condottiero biancorosso.