Podismo, l'Atletica Val Tavo trionfa al Corrilabruzzo UISP

Podismo sugli scudi in provincia di Pescara, tra la nuova edizione, la seconda, dell’Ecotrail dell’Osservanza all’ombra del Convento di Santa Maria del Paradiso ed i bilanci dell'annata appena conclusa.

La nuova stagione delle corse podistiche inizia già a bussare alle porte ma, ad esempio in casa Atletica Val Tavo, è tempo di celebrare gli ottimi risultati già ottenuti in quella già mandati in archivio. Il sodalizio podistico di Collecorvino ha messo in archivio un'attività molto intensa che ha garantito grosse soddisfazioni a tutti nelle gare che facevano parte del Corrilabruzzo UISP, fino a raggiungere a sorpresa il vertice della classifica riservata alle società per il miglior rendimento degli atleti.

Tra gare su strada, trail, maratone e mezze maratone portate a termine in tutto l’anno solare 2023, i podisti della Val Tavo hanno saputo farsi onore sia al maschile che al femminile con i primati individuali di categoria nel Corrilabruzzo UISP ad appannaggio di Chiara De Pamphilis (F40), Mariele Costantini (F45), Juri Petrocco (M35), Pasqualino Santucci (M45) e Corrado Clerici (M55) che vanno ad aggiungersi ai podi collezionati da Mario Agostinone (3°M16), Fabio Di Michele (2°M45), Natalino Matricciani (3°M50), Giorgio Agostinone (2°M55) e Adelchi Miani (2°M65). Ampi i consensi ottenuti dal gruppo impegnato anche sul fronte organizzativo con il definitivo rilancio della StraCongiunti che non è solo un riferimento sportivo locale del territorio di Collecorvino ma un evento di richiamo a carattere regionale ed extra-regionale. La nuova edizione si terrà domenica 22 settembre.

A manifestare il plauso a tutto il direttivo il primo cittadino di Collecorvino, Paolo D’Amico, che è anche un tesserato Atletica Val Tavo: “Una bellissima soddisfazione per me che faccio parte di questo meraviglioso gruppo e per tutta Collecorvino che rappresento come sindaco. Un traguardo che francamente non ci aspettavamo, il mio ringraziamento e di tutta l’amministrazione comunale va al presidente Giorgio Agostinone per l’impegno che dedica a tutti gli associati”. A unirsi al coro dei ringraziamenti anche il vice sindaco Antonio Zaffiri per questi risultati collettivi che hanno premiato l’Atletica Val Tavo e che sono il riflesso dell’impegno e dell’orgoglio per l’intera comunità di Collecorvino. Un responso che fa la gioia del presidente Giorgio Agostinone: “Sono frutto di tantissimo impegno e sacrificio per essere riusciti a marcare la presenza in tutte le gare del Corrilabruzzo UISP. Un grande applauso ai miei atleti e sono onorato di seguirli da presidente, ci hanno creduto più loro che tutto il direttivo”.

A Tocco da Casauria è tempo già di competere. Tutti di corsa domenica 11 febbraio con l’Ecotrail dell’Osservanza per rinnovare un appuntamento nato nel 2023 a firma della Tocco Runner e sotto l’egida della UISP in seno all’omonimo circuito del Corrilabruzzo. Si prevede un successo ancor più lusinghiero di quello riportato lo scorso anno con 200 atleti iscritti (tra cui Alberico Di Cecco, pluridecorato maratoneta e recente vincitore dell’Ecomaratona della Capitale a Roma e del titolo nazionale della specialità ecotrail), non solo da tutto l’Abruzzo ma anche dal Lazio, dalle Marche e anche dalla Puglia.

“Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella manifestazione per il secondo anno consecutivo, in primis l’ente Parco della Maiella, l’amministrazione comunale di Tocco da Casauria e il main sponsor Il Verde. Nel dietro le quinte c’è anche la mano di tutti i soci del direttivo e della comunità di Tocco da Casauria. Garantiamo il pacco gara anche ai partecipanti della passeggiata non competitiva” spiegano in una nota gli organizzatori della Tocco Runner.

Il cuore pulsante di tutta la manifestazione è sempre il convento francescano di Santa Maria del Paradiso dove sono ubicati la logistica, il ritrovo (alle 8:30), la partenza (alle 10:00) e l’arrivo. Il trail competitivo misura 12 chilometri con 600 metri di dislivello con la parte più impegnativa da affrontare nei primi 6 chilometri con il raggiungimento della quota più alta di tutto il tracciato (747 metri), poi tutto in discesa per ritornare al convento.

Ai primi tre assoluti, uomini e donne, un trofeo celebrativo in legno, così come a tutti i partecipanti alla competitiva sarà consegnata la medaglia da finisher realizzata in legno, in tema con la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente che questa manifestazione vuole privilegiare in puro spirito trail. In quest’ottica rientra l'inserimento della passeggiata non competitiva di 6 chilometri che avrà l’istruttore di nordic walking Gilberto Di Lorenzo a fare da guida a tutti coloro che vorranno partecipare a questa esperienza di escursionismo.

Il trail podistico è anche sinonimo di momento di convivialità a fine gara grazie al terzo tempo enogastronomico (a base di salsicce e lenticchie, salumi e vino) che accompagnerà l’appendice finale della manifestazione con le premiazioni all’interno del chiostro del convento.