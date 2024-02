La pallanuoto italiana piange Geppino D'Altrui, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Roma 1960

"Oggi ci ha lasciato Giuseppe D’Altrui, ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto, icona della pallanuoto Pescarese ed Italiana.Tutta la società si unisce alla famiglia D’Altrui in questo doloroso momento con commozione ed affetto": così il Club Aquatico Pescara ha dato il triste annuncio della dipartita di una vera leggenda dello sport italiano. Geppino D'Altrui, nato a Napoli ma pescarese d'adozione, è morto in città. Fu medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Roma 1960 con la squadra italiana composta, oltre dallo stesso D’Altrui, da Danio Bardi, Amedeo Ambron, Salvatore Gionta, Giancarlo Guerrini, Franco Lavoratori, Gianni Lonzi, Luigi Mannelli, Rosario Parmegiani, Eraldo Pizzo, Dante Rossi e Brunello Spinelli. È il padre di Marco, a sua volta ex pallanuotista di alto livello, ora nello staff tecnico del Club Aquatico e uno dei grandi della pallanuoto pescarese e nazionale: tra le altre cose fu vincitore di una medaglia d'oro ai giochi olimpici di Barcellona 1992.

Questo il palmares di Geppino D'Altrui: