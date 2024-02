Valentina Procaccini: a suon di primati l'orizzonte delle Olimpiadi non è poi così lontano

Continua a brillare la stella di Valentina Procaccini. La giovanissima atleta di Montesilvano, dagli addetti ai lavori ritenuta la nuova Federica Pellegrini e la promessa più importante del nuoto nazionale, continua a stabilire record su record, primati su primati. Gli ultimi? Sabato 10 e domenica 11 febbraio a Torino nella settima edizione del trofeo "Swim-To".

La fenomenale nuotatrice ha stabilito il record della manifestazione a livello juniores con il tempo di 1.59.91 nei 200 stile libero, al termine di una performance pazzesca migliorando di 0.68 il primato che era detenuto da Anna Pirovano. Ma non finisce qui perchè super Vale ha stabilito con il tempo di 4.09.86 anche il record sui 400 stile libero. Altra prestazione d'autore per lei, sempre più lanciata verso le Olimpiadi. Il suo orizzonte, infatti, è proprio quello dei cinque cerchi. Non a Parigi, ma non troppo in là nel tempo. Già pupilla del presidente Coni Malagò e punta di diamante dell'Aniene, Procaccini è attenzionata da tempo dal Area Sport di Preparazione Olimpica che segue costantemente i progressi di una campionessa destinata a far parlare le cronache sportive dei prossimi anni a livello internazionale.

Prima della competizione in Piemonte, Procaccini era stata impegnata in un collegiale a Johannesburg, la città più grande del Sudafrica e capoluogo della provincia di Gauteng, dove si è allenata a quasi 1800 metri s.l.m.