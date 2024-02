Brilla la stella di Michelle Cantò: suo il titolo italiano Juniores indoor dei 3000 di marcia

Dalla Strada parco al titolo tricolore. E' la storia di una stella brillantissima nel panorama italiano dell'atletica leggera. Lei si chiama Michelle Cantò e ne sentiremo parlare a lungo nei prossimi anni.

E' stata davvero una marcia trionfale quella di Michelle, vincitrice del titolo Juniores dei 3000 metri di marcia dei Campionati Italiani Juniores (under 20) e Promesse (under 23) indoor che si sono svolti ad Ancona sabato e domenica 3-4 febbraio. E’ il primo titolo nazionale in carriera per l’atleta pescarese tesserata con la Passologico e allenata da Mario De Benedictis. Ha dominato nel tempo di 13’37”01, polverizzando il primato personale di 14’26”79 dell’anno scorso. Ha recitato alla perfezione il ruolo di favorita, lasciando sfogare all’inizio le quattro avversarie che la precedevano, per poi rimontarle e superarle una per una. La seconda classificata, Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino), ha chiuso con un distacco di oltre 23 secondi.

Da ricordare che la Cantò vanta un curriculum di tutto rispetto: nel 2023 sesta agli Europei Under 20 di Gerusalemme sui 10.000 metri, terza ai campionati italiani all’aperto sui 5000. La stellina del Passiologico frequenta il liceo scientifico sportivo Volta, è nata a Pescara 18 anni fa ma risiede a Spoltore e si allena su quella Strada parco che ha visto la sua crescita esponenziale nelle fatiche quotidiane. Il 21 aprile parteciperà ai campionati del mondo a squadre di Antalya, in Turchia, e il 31 agosto sarà di scena in Perù, a Lima, per la rassegna iridata di atletica leggera under 20. Segnatevi il suo nome, dopo Gaia Sabbatini il nostro Abruzzo ha una nuova, grandissima promessa