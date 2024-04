A Pescara il primo arrivo del Giro d'Abruzzo. Froome, Yates e Lutsenko i favoriti alla vittoria finale

Dal 9 al 12 aprile RCS Sport, in collaborazione con la Regione Abruzzo, organizza Il Giro d’Abruzzo. Il primo arrivo sarà a Pescara, dove verrà assegnata la prima maglia blu di leader della classifica al termine della tappa con partenza da Vasto, e la città è già tutta un fermento per i grandi campioni che prenderanno parte alla competizione. Tra questi spicca Froome, uno dei sette corridori — con Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali e Alberto Contador — ad avere vinto tutti e tre i grandi Giri ciclistici: Giro d'Italia (nel 2018), Tour de France (nel 2013, 2015, 2016 e 2017) e Vuelta a España (nel 2011 e nel 2017). Riuscirà ad imporsi anche sulle strade d'Abruzzo? L'intento è quello per il portacolori della Israel - Premer Tech ma dovrà guardarsi in particolare dalla concorrenza di Adam Yates, funambolo che vuole iniziare alla grandissima il 2024 agonistico e che ha il team sulla carta più forte (al ritorno alle corse dopo la caduta che lo ha costretto al ritiro all’UAE Tour), e da Alexsey Lutsenko (vincitore dell’edizione 2023 de Il Giro di Sicilia, competizione di cui proprio il Giro d’Abruzzo prende il posto del paniere dei grandi eventi sportivi targati Rcs), dati dagli addetti come i super favoriti e i veri duellanti in chiave vittoria finale a meno di un mese dalla partenza del Giro d'Italia.

I due campioni avranno al loro fianco atleti di livello come Rafal Majka, Pavel Sivakov e Diego Ulissi al via con la UAE Team Emirates di Yates e Santiago Umba per quanto riguarda l’Astana Qazaqstan Team di Lutsenko. Ci saranno altre ruote importanti del gruppo in Abruzzo: tra queste spiccano gli idoli italiani Ulissi e Pozzovivo, ma anche Gee e i giovani Hannes Wilksch e Alessio Martinelli. Tra i cacciatori di tappe al via, ci sono uomini veloci come Niccolò Bonifazio, Max Kanter, Davide Persico, Matteo Malucelli e Filippo Fiorelli, ma vanno segnalati anche corridori adatti a percorsi misti tra cui spiccano Marco Brenner, il già citato Derek Gee, Valerio Conti, Martin Marcellusi, Joel Suter e Paul Double.



La corsa a tappe, che sarà visibile ogni giorno in diretta su RaiSport HD e su Eurosport.ritorna in calendario dopo 17 anni e partirà il 9 aprile da Vasto per arrivare a fine prima frazione a Pescara e per concludersi definitivamente il giorno 12 a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026. In sede di presentazione della gara così Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo: “Appena è giunta notizia che c’era la possibilità di ospitare una corsa a tappe interamente in Abruzzo noi abbiamo aperto le porte a RCS Sport per perfezionare l’organizzazione. L’Abruzzo ha scoperto il grande ciclismo e il grande ciclismo ha scoperto l’Abruzzo, a conferma che si è stretto un forte sodalizio con RCS. Il Giro d’Abruzzo proporrà quattro tappe emozionanti che serviranno per promuovere le bellezze della nostra regione. Si tratta della principale occasione di visibilità che può avere il territorio per farsi conoscere a decine di milioni di appassionati in tutto il mondo. Dopo la Grande Partenza del Giro d’Italia dello scorso anno, le tante tappe della Tirreno-Adriatico, le frazioni di maggio al Giro d’Italia, e il debutto del Giro d’Italia Women che in Abruzzo concentrerà la settimana finale, la consacrazione del nostro territorio con Il Giro d’Abruzzo”.

Mauro Vegni, Direttore Area Ciclismo di RCS Sport, ha invece dichiarato: “La Regione Abruzzo è da sempre terra di ciclismo e non solo. Le nostre corse danno grande visibilità al territorio e permettono di toccare tantissime località dal mare, all’entroterra, alle montagne. Il percorso de Il Giro d’Abruzzo è molto impegnativo con un disegno che favorisce corridori forti in salita ma che abbiano anche il coraggio di attaccare. Ci saranno delle difficoltà altimetriche che renderanno complicate anche le frazioni che a prima vista sembrano più adatte agli uomini veloci. Sarà un bel test per coloro che saranno al via del Giro d’Italia con l’arrivo in salita di Prati di Tivo che a maggio sarà teatro dell’8^ tappa della Corsa Rosa”.