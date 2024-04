Mattia Bucci di nuovo su Ferrari: nuovo super test a Misano per l'asso di Catignano

The Flash senza più freni. Prosegue infatti a vele spiegate il percorso di apprendimento di Mattia Bucci a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo della scuderia Best Lap. L'alfiere catignanese sarà chiamato in pista il 22 aprile al "Misano World Circuit - Marco Simoncelli" per una giornata di test a bordo della sua vettura GT.

Dopo il primo contatto avvenuto all'autodromo "Piero Taruffi" di Vallelunga, Bucci ha proseguito il suo percorso di crescita a Misano a inizio mese con una giornata di test dall'esito più che positivo; l'asfalto romagnolo lo vedrà sfrecciare nuovamente sulla Grand Touring del Cavallino Rampante.

Mattia Bucci: "Finalmente si torna in macchina, sono molto contento e carico come sempre. Non vedo l'ora di salire sulla Ferrari per poter girare ancora a Misano. Sarà un test molto interessante, spero di poter centrare i risultati che ci aspettiamo. Sto lavorando a 360 gradi per raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio ringraziare Giovanni Minardi e la Minardi Management, la scuderia Best Lap, la mia famiglia, il mio staff, Walter Marini e la sua squadra e i miei sponsor per il loro supporto."