Valentina Procaccini ancora strepitosa: firmato il record dei Criteria sui 1500 stile libero juniores 2008

Valentina Procaccini lascia di nuovo il segno nel nuoto italiano. La talentuosissima atleta di Montesilvano nella giornata d'apertura dei Criteria allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca da 25 metri, firma uno dei 4 record della manifestazione stabiliti in giornata. Spettacolo senza interruzioni in acqua ed entusiasmo sui gremiti spalti della piscina di via Monte Rosa, con gli appassionati che si sono esaltati in particolare grazie proprio alla Procaccini.

Se nei 1500 stile libero juniores 2009 Sara Pedemonte ha ritoccato di sette centesimi il 16'13"46 timbrato lo scorso anno proprio dalla campionessa abruzzese, subito dopo la stessa nuotatrice dal talento cristallino, Valentina Procaccini, da quest'anno allenata da Gianluca Belfiore, si prende il record della manifestazione ancora nei 1500 ma tra le juniores 2008. La 16enne, già premiata come giovane talento al Festival Rocky Marciano di Ripa Teatina nel 2022 - tesserata per CC Aniene - nuota in 16'10"27, sei secondi più veloce del 16'16"20 di Sofia Dandrea dello scorso anno e tre rispetto al primato personale, appunto il 16'13"46 abbassato qualche minuto prima da Pedemonte. "Ho cambiato molto negli ultimi mesi e so benissimo che per trovare un giusto assetto, ci vorrà ancora del tempo. Però sono contenta di questo crono che mi trasmette grande fiducia -ha detto al sito ufficiale della Fin - Voglio lavorare molto e bene, per crescere soprattutto in vasca lunga dove non mi sento ancora a mio agio". Il tempo stabilito vale il nono posto nella classifica all time che vede al primo posto Simona Quadarella.