Quattro ori e 2 record: medagliere da vera big per Valentina Procaccini ai Criteria

Valentina Procaccini ha fatto incetta di ori e record, ancora una volta. L'atleta abruzzese, classe 2008 in forza al Circolo Canottieri Aniene, si è confermata ancora una volta una piccola fuoriclasse ai Criteria Nazionali Giovanili di nuoto a Riccione, facendo incetta di successi. A fine rassegna si contano per lei quattro ori, due titoli nazionali individuali accompagnati dal record della manifestazione, un argento e un bronzo. Questo il suo bottino ai campionati in vasca corta (25 metri) nella categoria Juniores 2/o anno. Nell'edizione 2023 aveva ottenuto tre ori e un argento.



Prove davvero convincenti per la Procaccini sulle distanze lunghe: nella gara dei 1500 sl la nuotatrice vola in 16'10.27, ottenendo il nono tempo assoluto di sempre, il quinto a livello europeo tra gli under 18, e polverizzando il record precedente dei Criteria con uno scarto di quasi sei secondi; rispetto al 2023 ha migliorato il suo tempo di oltre tre secondi (16'13.46).

Nella gara degli 800 sl la nuotatrice ottiene un altro record della manifestazione concludendo la gara in 8'24.51, con quasi quattro secondi in meno rispetto all'edizione dell'anno precedente (8'28.46). Nel dettaglio degli 800 stile libero juniores 2009, Vale si è presa primato, cancellando l'8'25"02 di Giorgia Romei del 2016, titolo e miglior tempo personale. La 16enne di Montesilvano - seguita da un anno da Gianluca Belfiore, ha come detto nuotato in 8'24"51 e depennando così l'8'28"46 registrato ai Criteria 2013



Gli altri due ori sono stati conquistati nelle staffette, nella 4x100 sl (55.73 la sua frazione), e nella 4x100 misti (54.96 nella frazione di stile). L'atleta abruzzese ha preso poi la medaglia d'argento nella gara dei 400 sl con 4'06.51, migliorando di quasi tre secondi il 4'09.00 dello scorso anno, e quella di bronzo nei 200 sl con 2'00.19, limando di qualche decimo il 2'00.78 dello scorso anno.