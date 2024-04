Stella Giacani, giovane promessa dell'arrampicata, continua a stupire [Foto]

Stella di nome e...di fatto. Fa base a Montesilvano la più lucente, è proprio il caso di dire, promessa dell'arrampicata. Si chiama Stella Giacani e si è trasferita a Montesilvano per rincorrere, anzi, arrampicarsi sul suo sogno e per continuare a lasciare il suo segno nel mondo dello sport. Chiamata nell'ambiente "Lo stambecco di Chiaravalle", l'anno scorso è stata tra le protagoniste a Seul dei Campionati del Mondo di Arrampicata Sportiva giovanile dopo che nel 2022 risultava al 9º posto nel ranking nazionale. Il progresso tecnico ed atletico della giovane arrampicatrice è stato davvero sbalorditivo poichè realizzato in brevissimo tempo, guardando la sua posizione attuale e la prestazione agli ultimi Campionati Europei e, soprattutto, a quanto realizzato ora in una stagione appena iniziata e già ricca di successi. E un anno fa, tanto per gradire, in una stagione ricca di allori anche il 4º posto nella seconda fase di qualificazione di Arrampicata Sportiva svoltosi a Bressanone, categoria under 18. E Stella sembra avere ancora ampi margini di miglioramento.

Ma è adesso che Stella sta compiendo il salto di qualità, grazie anche all'apporto di un tecnico come Danilo Marchionne. A soli 16 anni, a Ferrara, sul pittoresco palcoscenico del Deva Wall, Stella ha realmente brillato, conquistando il terzo gradino del podio nella 2° tappa della Coppa Italia assoluta specialità Boulder. Questo straordinario risultato è stato possibile grazie al suo mix di talento ed impegno e al prezioso supporto del coach Danilo Marchionne, punto di riferimento nell'arrampicata a Montesilvano ormai da oltre 10 anni con la società The Change Ssd, che vanta titoli italiani e atleti di caratura internazionale.

Ma l'inizio della nuova annata agonistica ha riservato anche altro. Cosa? Stella Giacani si è classificata al primo posto nel circuito di Coppa Italia Under 18, ad esempio. E poi? Lo scorso 24 marzo,Stella ha raggiunto infatti un altro incredibile traguardo, entrando nella finale del Campionato Italiano assoluto, sfidando atlete di spicco per la sua disciplina tra le quali vincitrici di Coppa del Mondo e la vice campionessa del mondo, conquistando un ottimo 6° posto. Strepitosa! "Il suo sorriso contagioso e la dedizione non solo hanno ispirato la comunità sportiva abruzzese, ma stanno anche diventando un faro di speranza per chi sogna di raggiungere le vette del successo", le parole di coach Danilo Marchionne.

Quest'anno, Stella ha compiuto un grande passo avanti lasciando la città natale di Chiaravalle per trasferirsi a Montesilvano, inseguendo il suo sogno di diventare una campionessa, rendendo ancora più stretto il legame con il suo tecnico, una figura fondamentale nella sua crescita sportiva. I frutti di questo coraggioso passo sono già tangibili, poiché i suoi successi iniziano a fiorire. Ormai di diritto nella Nazionale Italiana, la prossima settimana a Bergamo prenderà parte alla prima competizione internazionale dell'anno, in Coppa Europa. Consapevoli che il meglio deve ancora venire, Stella ha tutte le carte in regola per lasciare un segno deciso ed importante nella storia dell'arrampicata italiana. Il tempo ed il talento sono dalla sua parte, con spirito di sacrificio, voglia di miglorarsi e di gettare il cuore oltre l'ostacolo e con la guida sicura del suo tecnico, Stella potrà continuare a...scalare posizioni e a conquistare altri trionfi. Facendo brillare la sua luce nel firmamento tricolore dell'arrampicata.

