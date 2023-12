Approvato l'ultimo dup (documento unico di programmazione) della giunta Masci: "Maggioranza mai così compatta"

Un dup (documento unico di programmazione) che si muove in linea con quanto fatto negli anni precedenti e che solo con il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 in esso incluso, prevede investimenti per 160 milioni e mezzo di euro (circa 148 mila euro a carico del bilancio comunale). Lo strumento di programmazione ha ottenuto il “sì” del consiglio comunale con il voto favorevole della sola maggioranza. Ora si parte con il bilancio provvisorio per il quale le opposizioni hanno presentato oltre 900 emendamenti.

L'ultimo dup della giunta Masci punta a completare i lavori avviati e pianificati con il pnrr: stanziamenti importanti per la manutenzione delle strade

Avanti dunque con in piena sintonia con gli investimenti fatti e con quelli già avviati e da avviare con il pnrr nell'idea dell'attuale giunta anche nell'ottica della richiesta avanzata alla Regione per avere il necessario a completare un elenco di opere programmate o in fase di attuazione. Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche protagoniste sono le strade con una gran quantità di fondi destinati cui si sono aggiunti in sede di discussione anche quelli approvato con il maxi-emendamento proposto dal presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore.

Tra gli interventi che compaiono nel piano troviamo anche la realizzazione del canile a Santa Teresa di Spoltore a valere su fondi ministeriali e per cui si resta in attesa della convenzione con il Comune di Spoltore per una vicenda su cui, con la chiusura del canile di via Raiale, si è scatenta una vera guerra, ma anche quello sulla filovia per cui l'amministrazione punta a ottenere fondi sempre ministeriali utili a realizzare il secondo e il terzo lotto dell'infrastruttura e acquistare i mezzi, come riferito dal dirigente Giuliano Rossi nei giorni scorsi. Si va avanti con la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia, così come si punta alla realizzazione del giardino sensoriale e si stanziano fondi per il restauro della foresta urbana. Tra le opere previste anche la demolizione e la ricostruzione della scuola di via Monte Siella, anch'essa oggetto di molte polemiche. Quindi quell'elenco di opere cui si chiede sostegno alla Regione con fondi Fsc 2021-2027 al centro dell'ordine del giorno approvato da Pastore e approvato, ma sempre con il voto contrario delle opposizioni per l'inserimento di quell'area di risulta dove si vuole realizzare la sede unica dell'ente contro cui centrosinistra e Movimento 5 Stelle si sono sempre opposti.

Il documento presentato all'aula prima dell'approvazione e che ora sarà aggiornato con quanto deciso in fase di discussione, prevedeva una distribuzione di risorse per oltre 43 milioni 392mila euro per il 2024 (oltre 2 milioni e 600 mila euro a carico del bilancio comunale), di circa 105 miloni e mezzo (oltre 2 milioni e 800mila euro a carico del bilancio comunale) per il 2025 e di 5 milioni e 600mila euro (di cui 2 milioni e mezzo a carico del bilancio comunale) per il 2026.

Tra gli obiettivi strategici anche il completamento di interventi avviati come l'ampliamento di via Andrea Doria e via Benedetto Croce (a valere su risorse Por-Fesr) per il collegamento dell'asse attrezzato all'interno del porto, ma anche i parchi urbani a cominciare dal Parco Nord, interventi contro il dissesto nelle zone collinari e contro gli allagamenti per cui si prevede tra le altre cose il completamento degli interventi di messa in dicurezza di Fosso Grande e, ancora, gli interventi sugli immobili comunali, dalle scuole agli alloggi erp portando avanti quegli interventi di riqualificazione tecnologica ed energetica già avviata.

Se per le opposizioni resta “un libro dei sogni” inattuato e inattuabile con “il silenzio” sceso su viale Marconi assunto a simbolo dei quello che sarebbe il fallimento della giunta Masci, per la maggioranza di lavoro se ne è fatto e se ne farà molto. Se alle critiche delle minoranze ha replicato il capogruppo di Forza Italia Roberto Renzetti ironizzando sul sindaco “Attila” e promettendo una motosega in regalo a Natale per l'assessore al Verde Gianni Santilli per rimarcare le critiche non condivise che centrosinistra e Movimento 5 Stelle imputando alla maggioranza, rimarcando che se i cantieri criticati ci sono è perché qualcosa è stato fatto a ringraziare tutta la compagine di centrodestra è stato il sindaco Carlo Masci intervenuto dopo il voto.

Il sindaco Masci ringrazia la maggioranza: "In trent'anni di politica mai visto un centrodestra così compatto nonostante pandemia, guerre e crisi economica"

“Non ricordo una consiliatura in cui un consiglio comunale ha lavorato così bene e in modo compatto anche sollecitato dall'opposizione, ma con una maggioranza che ha avuto molti obiettivi chiari e anche complessi. Abbiamo affrontato situazioni difficili con problemi che entreranno nella storia del nostro mondo”, ha rimarcato riferendosi a pandemia, guerre e crisi economica. “Problemi che abbiamo affrontato con il piglio giusto risolvendo tante situazioni che si presentavano negativissime. Mi riempie il cuore vedere la forte spinta che abbiamo. C'è stata una coesione che in trent'anni non ho mai visto e questo lo dobbiamo anche al grande lavoro fatto dal presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli che ha guidato magistralmente l'aula”.

“Ogni consigliere – ha aggiunto – ha dato un suo contributo così come gli assessori. Avremmo voluto affrontare questa consiliatura in maniera più tranquilla, ma non è stato possibile”, ha ribadito riferendosi ai tanti problemi che hanno interessato il Paese e non solo in questi anni. Se la contingenza storica ha fatto aumentare e di molto il numero di persone che oggi vengono assistite dai servizi sociali del Comune (erano 8mila 300 nel 2019 e sono 13mila 500 oggi), di obiettivi concreti ne sono stati centrati, ha aggiunto. Il riferimento questa volta lo ha fatto al covid hospital dove attualmente sono ricoverate cento persone per il ritorno del virus, sebbene ormai non in forma pandemica. Un grazie il suo, in occasione dell'approvazione dell'ultimo dup del suo mandato, che sembra anche essere un richiamo a quella compattezza necessaria per affrontare la prossima campagna elettorale di cui sarà nuovamente protagonista.