Niente Perazzetti bis a Città Sant'Angelo per Forza Italia: il partito non sosterrà la sua candidatura

Forza Italia non sosterrà la ricandidatura a sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti eletto nel 2019 alla guida della lista civica SiAmo Città Sant'Angelo. A riferirlo è il coordinatore cittadino Roberto Ruggieri e “il motivo – scrive nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook – è da imputare totalmente a lui e a due suoi attuali assessori, i quali, a detta di Perazzetti, hanno messo il veto al coordinatore cittadino di Forza Italia, cioè il sottoscritto. Sapete perché? Non è risultato gradito a loro due”. Di qui la comunicazione ufficiale, precisa, che il partito “alle prossime comunali di Città Sant'Angelo non appoggerà la lista dell'attuale sindaco”.

Ruggieri annuncia anche a breve un comunicato stampa a sua firma e a firma del segretario provinciale FI nonché presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri “che ringrazio pubblicamente per aver cercato in tutti i modi di far comprendere le ingiustificate e inaccettabili motivazioni di natura personale che non hanno nulla a che vedere con la politica, e per avermi difeso fino alla fine, e a firma del segretario regionale Nazario Pagano”. Una nota con cui dovrebbero dunque chiarirsi anche le ragioni di quel veto posto sul suo nome dagli attuali amministratori. L'ultimo invito, quello a riflettere, il coordinatore cittadino lo fa quindi ai cittadini.

Parole che parlando dunque di spaccatura all'interno del centrodestra. Un problema che la coalizione sta vivendo anche a Montesilvano dove lo scontro è sul sindaco uscente Ottavio De Martinis.