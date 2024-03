Cosa facciamo nel primo weekend di primavera? La guida agli eventi del fine settimana

Inizia un nuovo weekend, il primo della primavera e quello che anticipa il fine settimana pasquale. Quali sono gli eventi in programma? Come sempre c’è una bella scelta tra spettacoli, fiere e mostre e tanto altro ancora. Inoltre sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA. Imperdibile i concerti aperitivo organizzati a Montesilvano al Pala Dean Martin con Andrea Di Stefano, Christoph Von Weitzel e Diana Nocchiero domenica 24 marzo.

TEATRO. Al Massimo sarà un fine settimana all’insegna del divertimento. In città si attende Alessandro Siani, che arriva con il suo spettacolo “Extra libertà”. Il giorno seguente arriverà un’altra comica partenopea, Valeria Angione, con il suo nuovo e divertente spettacolo "Binario 29 ¾".

Al Matta, sempre sabato 23 marzo, ci sarà lo spettacolo di danza di Simona Lisi “Ewa” dedicato alla prima donna.

Ultimo appuntamento sabato con la rassegna Femminile Plurale al Florian Espace con lo spettacolo Storie taciute di Flavia Valoppi.

Syria omaggerà l’arte di Gabriella Ferri con un concerto-spettacolo “Perché non canti più” che si terrà domenica 24 marzo al teatro comunale di Città Sant’Angelo.

INCONTRI. In vista della prossima uscita del film “Un mondo a parte” l’attore comico Antonio Albanese sta visitando alcuni dei cinema abruzzesi, salutando il pubblico prima della proiezione del film in anteprima. Sarà infatti presente, sabato 23 marzo, prima a Montesilvano e poi all’Arca in serata.

RELIGIONE. Questo è il fine settimana dedicato alla domenica delle Palme, il che dà il via a vari programmi religiosi di celebrazioni della settimana Santa, come quello della parrocchia della Madonna del Fuoco. Sempre a proposito di settimana Santa, sarà possibile prendere parte alle celebrazioni presidiate dal monsignor Valentinetti.

SPETTACOLI PER BAMBINI. Nella giornata di sabato i bambini e le loro famiglie sono invitati a partecipare a “Bagno borbonico”, una visita-spettacolo alla scoperta del bagno penale di Pescara.

LIBRI. Alla scuola Macondo ci sarà la giovanissima Beatrice Bonanni Di Nicola, che presenterà il suo libro “Il cielo stellato dentro di me”, una raccolta di racconti toccanti e unici.

FIERE E FESTIVAL. Al centro commerciale l’Arca di Spoltore torna la terza edizione del festival della colomba artigianale, che vedrà in sfida una decina di selezionatissimi forni.

Al porto turistico gli appassionati del vintage e i collezionisti potranno invece partecipare alla fiera Antiquariando & Artigianando.

MOSTRE. Al Clap Museum sarà inaugurata la mostra “Tarocchi e fumetti: l’arte dell’intrigo visivo” di Francesco Iacovetti e Carla Cerbaso.

Al museo delle Genti d’Abruzzo arriva anche l’esposizione delle grandi opere del maestro aquilano Armando Gioia.

A Pianella si celebrerà la grande artista scomparsa Mira Cancelli con la mostra “Il profumo di Mira”, organizzata a 5 anni dalla sua morte.