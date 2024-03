Pianella celebra l’artista Mira Cancelli con “Il profumo di Mira”

“Il profumo di Mira” è l’evento organizzato dall’amministrazione comunale di Pianella per celebrare l’artista scomparsa Mira Cancelli, nel quinquennale della sua morte.

La manifestazione renderà omaggio alla memoria di Mira Cancelli, insigne artista che ha lasciato un'eredità artistica e culturale di grande valore per il territorio. Attraverso l'intervento di relatori e l'esposizione di opere di diciannove maestri contemporanei, l'evento si propone di approfondire la poetica e il modus vivendi dell’artista, offrendo al contempo una riflessione sul ruolo dell'arte nella società.

L’evento si terrà sabato 23 marzo nella sala consiliare e palazzo della cultura di Pianella.

I diciannove maestri, ispirati dalla vita e dall'opera di Mira Cancelli, in occasione del quinto anniversario della scomparsa dell’artista hanno realizzato opere d'arte originali che saranno donate al comune di Pianella. La mostra, allestita presso il palazzo della cultura, rappresenta un'occasione imperdibile per ammirare la sensibilità artistica di questi maestri e per conoscere da vicino la poetica di vita e di cultura di Mira Cancelli.

L'amministrazione comunale di Pianella invita l'intera cittadinanza a partecipare all'evento "Il profumo di Mira". La partecipazione è libera e gratuita.

Sala consiliare:

Ore 17.30: saluti istituzionali

Moderatrice: dott.ssa Rosetta Clissa

Art Director: Gino Berardi

Interventi di: Franca Minnucci Vanessa Serra Avv. Taddeo Manella, Sindaco di Pianella Dott.ssa AnnaidaSergiacono, Presidente del Consiglio Comunale di Pianella Dott.ssa Regina Resta, Presidente Ass. Internazionale VerbumlandiArt-Aps e Editore VerbumPress Angelo Petrucci, Chief Master Tailor Brioni Prof. Arch. Eugenio Cancelli



Palazzo della Cultura: