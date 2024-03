Il programma delle celebrazioni della settimana Santa della parrocchia Madonna del Fuoco

È stato diffuso il programma completo delle celebrazioni che ricorreranno durante la settimana Santa nella parrocchia Madonna del Fuoco, a Pescara, a partire dalla domenica delle palme.

Si inizierà con la messa di sabato 23, che prevede la benedizione delle palme, alle ore 17.30, ripetuta il giorno seguente, la domenica alle 830 e poi alle 10.30 con processione, mentre la messa sarà celebrata alle ore 11.

Lunedì 25 marzo alle 21 penitenziale parrocchiale per tutti, mentre mercoledì 27 alle 18.30 la santa messa cresimale nella cattedrale di San Cetteo, durante la quale avverrà la benedizione degli oli.

Il 28 marzo, giovedì santo, ci saranno le lodi alle 8, la messa in Coena Domini alle 17.30 e alle 19 e, successivamente l’adorazione dell’altare della reposizione fino alle 24.

Il 29 marzo, nel giorno del venerdì santo, lodi alle 8, alle 18 azione liturgica, passione del Signore, e a seguire processione dalla chiesa parrocchiale, via Sacco, via Lago di Borghiano, via Tavo, via Stradonetto e ritorno alla chiesa.

Per la Pasqua sono previste le lodi alle 8 del sabato 30 marzo, alle 20.30 e alle 24 la solenne veglia pasquale. Il giorno seguente, la domenica 31 marzo, santa messa di Pasqua alle ore 8.30 e alle 11.