Programma della Settimana Santa con il monsignor Valentinetti

Sta per iniziare la Settimana Santa ed è stato presentato il programma che coinvolgerà monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne.

«Anche quest’anno vivremo la Settimana Santa secondo i ritmi della vita liturgica e quelli della devozione al mistero della passione e morte di Cristo in croce. Anche quest’anno continuiamo, però, a respirare venti di guerra e non possiamo rimanere indifferenti di fronte al dolore di tanti fratelli e sorelle che abitano le zone dei conflitti» - sono le parole dell’arcivescovo.

«Tutta la Settimana Santa è un inno di preghiera, di speranza – continua il presule – è la contemplazione della sofferenza di Cristo che sentiamo viva sulla nostra pelle, nelle immagini che osserviamo, a volte indifferenti, dalle terre di battaglia, così come nelle croci che ognuno di noi deve abbracciare nella vita».

Si inizierà domenica 24 marzo, domenica delle Palme, che l’arcivescovo celebrerà in cattedrale, alle 11.15, per continuare con la cosiddetta Messa Crismale di Mercoledì 27 marzo, alle 18.30, sempre in cattedrale.

La celebrazione della Messa in Coena Domini di Giovedì 28 marzo, alle 17, nella Cittadella della Caritas con i Poveri e alle 18.30 in cattedrale, aprirà il Triduo Pasquale, un unico grande giorno, un’unica grande celebrazione di tre giorni, in cui si contemplerà il servizio, il ministero sacerdotale, l’istituzione dell’Eucaristia, la passione e la morte di Cristo, la Risurrezione.

«Venerdì 29 aprile, rivivremo la morte di Cristo continuando, come lo scorso anno, l’intercessione particolare per la pace – aggiunge monsignor Valentinetti – Ci uniremo alla preghiera del Papa nella commemorazione della morte di Cristo, alle 17, in cattedrale, e nella Via Crucis delle 19, che quest’anno riproporremo in un percorso breve, ma particolarmente intenso di contenuti nella zona di Pescara Porta Nuova. Muoveremo con le immagini del Cristo Morto e della Vergine Addolorata per una prima parte processionale silenziosa lungo Viale D’Annunzio, Piazza Garibaldi, Corso Manthonè, fino a Piazza Unione. Giunti a Piazza Unione, inizieremo la meditazione sulle 14 stazioni della Via Crucis che si snoderà lungo Via delle Caserme».

Sabato 30 marzo, sempre in cattedrale, la Veglia Pasquale, alle 22.30, con il battesimo di un adulto e due bambini. Domenica 31 marzo, Pasqua del Signore, la Messa solenne alle 10 nella Cappella del Carcere di San Donato e alle 11.30 in cattedrale. L’Arcivescovo celebrerà la Pasqua anche a Penne, nella chiesa del Carmine, alle 18.30.