Antiquariando & Artigianando: al porto turistico una manifestazione dedicata ai collezionisti

Due giornate dedicate interamente agli appassionati di collezionismo, con scambio vendita di oggetti antichi. Sabato 23 e domenica 24 nel padiglione Becci, al porto turistico, arrivano 80 espositori tra hobbisti e collezionisti che daranno vita a una vera e propria fiera del vintage.

In esposizione ci saranno maioliche, ceramiche, bronzi, giocattoli in latta, orologi, medaglie, radio, giradischi, libri, cartoline e ancora articoli vintage, lampade di design, insegne luminose pubblicitarie, abiti e accessori firmati.

In più ci saranno artigiani che proporranno oggetti come trabocchi in legno, piccole sculture in ceramica e legno, lavorazioni in fimo, panno lenci, carta e stoffa.

Ci sarà anche una rassegna di vinili rari e da collezione con la storia della musica mondiale con copertine iconiche per tutti gli appassionati dei dischi anni ’60, ’70, ’80 e ‘90 e tante altre curiosità. Non mancheranno punti di ristoro all’ingresso della manifestazione.