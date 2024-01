Si ride al Massimo con Valeria Angione e il suo nuovo spettacolo "Binario 29 ¾"

Dopo il grande successo di 'Riparto Da Me', l’influencer e attrice Valeria Angione torna nel 2024 in teatro con il suo nuovo spettacolo "Binario 29 ¾", che farà tappa anche a Pescara: prevista, infatti, una data il 24 marzo al teatro Massimo. Valeria Angione, classe 1995, inizia a recitare all’età di 11 anni ma raggiunge la fama nel 2017 quando inizia a caricare su Facebook video in cui racconta la sua vita universitaria in modo comico. Dopo il successo con i video su Facebook, Valeria è riuscita a raggiungere un seguito anche su Instagram e TikTok.

Oltre alla carriera da influencer, Valeria Angione ha condotto insieme ad Andrea Dianetti il programma 'Isola Play' su Mediaset Infinity e ha preso parte a 'Traballa – Finchè c’è dolce c’è speranza', condotto da Damiano Carrara. Nel 2021 l’influencer ha pubblicato 'Riparti da Te(cna)', il suo primo romanzo. Con 'Riparto da Me', Valeria ha portato nei maggiori teatri italiani i personaggi che interpreta ogni giorno sui social oltre a nuove ed inedite performance e sorprese speciali. Lo spettacolo è stato scritto insieme all’attrice ed autrice dalla spiccata ironia Federica Cacciola, conosciuta per il suo personaggio Martina Dell’Ombra.

Quest'anno Valeria è pronta a tornare come protagonista con "Binario 29 ¾", che racconterà della naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, lo scorrere del tempo e l'idea che non esista un'età precisa per raggiungere i propri traguardi. Il tutto ovviamente condito con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono.