A Montesilvano Antonio Albanese incontrerà il pubblico prima dello spettacolo “Un mondo a parte”

A fine mese uscirà in tutte le sale italiane il nuovo film di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Ma il pubblico abruzzese può cogliere un’importante occasione, partecipando all’incontro al The Space cinema di Montesilvano con il regista e l’attore Antonio Albanese sabato 23 marzo.

I due saranno presenti e saluteranno il pubblico prima dello spettacolo “Un mondo a parte” in anteprima in programma alle ore 18.45.

“Un mondo a parte” narra le vicende del maestro elementare Michele Cortese, interpretato proprio da Antonio Albanese, che, dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese, interpretata da Virginia Raffaele, e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio, però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

Per vivere la speciale anteprima è possibile acquistare i biglietti visitando la pagina ufficiale sul sito di The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/film/un-mondo-a-parte